Addio a Kruger Agostinelli, protagonista della musica e dell’intrattenimento nelle Marche Dj, giornalista, fotografo, organizzatore di eventi, sempre al centro della scena musicale. I funerali mercoledì 19 agosto a Falconara

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Lutto a Falconara Marittima e nel mondo della musica e dell’intrattenimento marchigiano per la scomparsa a 72 anni di Kruger Agostinelli, figura storica della radiofonia e della scena musicale regionale.

Agostinelli si è spento domenica 16 agosto 2026. Lascia la moglie Mila e i figli Kevin e Kimberley, verso cui si è riversata una vera e propria pubblica ondata di commozione, quando la notizia si è diffusa, suscitando numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e delle tante persone che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.