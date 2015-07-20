Ciclismo: a Fiuminata vince il monsanese Senesi, l’ostrense Vitali in testa alla classifica
Poker Leopardiano: il senigalliese Sdruccioli a terra
Quattro braccio al cielo sul terzo traguardo stagionale del Poker Leopardiano.
L’allievo monsanese ALESSANDRO SENESI esulta per il successo di tappa.
L’ostrense GIULIO VITALI festeggia il primato in classifica generale.
Il senigalliese DAVIDE SDRUCCIOLI scivola due volte: dapprima sull’ingiusto ‘matrigno’ asfalto, successivamente e consequenzialmente nella graduatoria generale che comandava meritatamente prima dell’appuntamento ferragostano (con ciò, il campione marchigiano in carica guarda sempre determinato alle proprie ‘magnifiche sorti progressive’).
A Fiuminata, la veloce sfida si risolve sul rettilineo finale.
Senesi anticipa il gruppone e centra l’ambito primo bersaglio del classico 44° Trofeo Sirio Castellucci – Gara Alta Valle del Potenza.
E’ doppietta per l’Ethica Zero24 Cycling Team Ecotek – Pedale Chiaravallese, che conquista anche l’argento con il titolato Vitali (bronzo tricolore in questa stagione).
Immediatamente dietro, nello sprint serrato, Omar Berlini (della romagnola Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) e Vittorio Longari (U.C. Città di Castello).
Marco Diletti conquista la quinta piazza davanti a Riccardo Pierangelini, entrambi consoci di Sdruccioli e portacolori della Recanati Marinelli Cantarini, scuderia tecnicamente organizzatrice sempre pronta ad affiancare i promotori ciclofili fiuminatesi.
La cronaca della corsa dei quindicenni – sedicenni si dipana sullo scorrevole tracciato didi Km.79, 800.
Iscritti 122, al via 104 (destinati alla conclusione 58).
I tentativi si susseguono senza lasciare segni significativi se non sulle gambe ‘sdruccioliane’.
Davide è fuori causa (la scena agonistica perde il polivalente plurivincitore, l’ultrapiazzato, il leader del Poker Leopardiano 2025 ed il coprotagonista anche l’anno scorso nel Trofeo Castellucci).
Emozioni tutte rinviate all’acceso finale, il cui superbo protagonista lascia autorevolmente tutti dietro (messicani reduci dall’oro della Recanati – Pieve Torina compresi: ottavo Carlos Omar Valdovinos Borbon, nono Braulio Eleazar Alvarez).
Esplicita la media, per la giovane categoria: 42,372 km/h.
Prossimo appuntamento di massimo rilievo nella ribattezzata Terra delle Armonie Ciclistiche Culturali Maceratesi e nei Luoghi dell’Infinito: puntualmente l’ultima domenica di settembre, per la prestigiosa Sarnano – Recanati, corsa in linea dalla ricca storia e dal notevole albo d’oro (allestimento curato dall’Associazione Ciclistica Recanati).
ORDINE ARRIVO FIUMINATA
1.Alessandro Senesi (Ethica Zero24 Cycling Team Ecotek)
Km 79,800 in 1h53’00”, media 42,372 km/h;
2.Giulio Vitali (Ethica Zero24 Cycling Team Ecotek);
3.Omar Berlini (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica);
4.Vittorio Longari (U.C. Città di Castello);
5.Marco Diletti (Recanati Marinelli Cantarini);
6.Riccardo Pierangelini (Recanati Marinelli Cantarini);
7.Samuele Bartolucci (Velo Club Cattolica);
8.Carlos Omar Valdovinos Borbon (Monex Pro Cycling Team);
9.Braulio Eleazar Alvarez Gonzales (Monex Pro Cycling Team);
10.Matteo Girardi (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica).
Iscritti 122, partiti 104, arrivati 58.
CLASSIFICA POKER LEOPARDIANO
1.Giulio Vitali (Ethica Zero24 Cycling Team – Ecotek – Pedale Chiaravallese) p.23
2.Riccardo Pierangelini (Recanati – Marinelli Cantarini) p.18
3.Davide Sdruccioli (Recanati – Marinelli Cantarini) p.17
4.Paul Probert Gonzalez (Messico – Monex Pro Cycling Team) p.14
5.Ivan Segura Medina (Messico – Monex Pro Cycling Team) p.13
6.Braulio Eliazar Alvarez Gonzales (Messico – Monex Pro Cycling Team) p.11
7.Alessandro Senesi (Ethica Zero24 Cycling Team Ecotek) p.10
8.Omar Berlini (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) p.8
9.Carlos Omar Valdovinos Borbon (Messico – Monex Pro Cycling Team)
p.m. Vittorio Longari (U.C. Città di Castello) p.7
11.Marco Diletti (Recanati Marinelli Cantarini)
p.m. Damiano Ferrante (Effetto Ciclismo – Noi Sport)
p.m. Matteo Baldacci (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica)
p.m. Ettore Scottoni (Piesse Cycling Team) p.6;
15.Samuele Bartolucci (Velo Club Cattolica) p.4
16.Antonio Lippolis (1D + Un Dente in Più) p.3
17. Viktor Tanchev (Bulgaria – Pomorie)
p.m. Nicolò Venanzoni Il Pirata – Vangi OTC) p.2
19. Leonardo Pollutri (Moreno Di Biase)
p.m. Matteo Girardi (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) p.1
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