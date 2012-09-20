Alba Marche Sonore: sabato 25 luglio alla Rotonda a Mare il concerto all’alba di Sumarte Il trio composto da Arianna Cleri, Massimo Valentini e Marta Celli si esibirà in "Dal Mediterraneo alle isole celtiche"

196 Letture Cultura e Spettacoli

Prosegue la rassegna Alba Marche Sonore 2026, che anche quest’estate accompagna il sorgere del sole con una serie di appuntamenti musicali in alcuni dei luoghi più suggestivi della costa marchigiana, confermandosi una proposta capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione del paesaggio e promozione del territorio.

Il prossimo concerto è in programma sabato 25 luglio, alle ore 5.30, alla Rotonda a Mare di Senigallia, dove sarà protagonista il progetto Sumarte con il concerto “Dal Mediterraneo alle isole celtiche”.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale che attraversa culture e tradizioni differenti, mettendo in dialogo le sonorità del Mediterraneo con quelle del mondo celtico attraverso un repertorio che intreccia musica, ricerca e contaminazioni.

A esibirsi saranno Arianna Cleri (voce), Massimo Valentini (sax soprano e baritono, voce, cajón e flauti) e Marta Celli (arpa celtica, voce e loop station), tre musicisti accomunati dalla ricerca di linguaggi musicali capaci di unire tradizioni diverse in un’unica esperienza d’ascolto.

La rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più caratteristici dell’estate senigalliese, offrendo l’opportunità di vivere la città in una dimensione diversa, dove musica, mare e alba si fondono in un’esperienza di grande suggestione. Un format che arricchisce la programmazione estiva e contribuisce a qualificare l’offerta turistica di Senigallia, valorizzando luoghi simbolo come la Rotonda a Mare e proponendo a cittadini e visitatori occasioni di incontro con la cultura in uno scenario di straordinaria bellezza.

Il concerto è a ingresso libero. In caso di maltempo si svolgerà all’interno della Rotonda a Mare.

Come da tradizione della rassegna, al termine dell’esibizione il pubblico potrà trattenersi nei bar della spiaggia per la colazione, condividendo uno dei momenti più caratteristici dell’estate senigalliese.

Alba Marche Sonore proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti (11 e 13 agosto) confermando una formula che unisce musica dal vivo, paesaggio e valorizzazione del territorio e offrendo al pubblico nuove esperienze culturali di qualità.