Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
29°
Venerdì
20° / 26°
Sabato
18° / 31°
Domenica
22° / 30°
Lunedì
21° / 29°
Martedì
20° / 29°
Mercoledì
22° / 31°
Giovedì
21° / 31°
Venerdì
25° / 31°
Sabato
25° / 32°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Baia Canaria - Spiaggia attrezzata per cani e famiglie a Senigallia

Situazione in miglioramento dopo il maltempo nelle Marche

Altri 45 interventi in Regione tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio

167 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia

Nella nottata appena trascorsa i Vigili del fuoco hanno effettuato ulteriori 45 interventi nelle Marche per i danni provocati dal maltempo che ha interessato la regione nei giorni scorsi

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 23 luglio, 2026 
alle ore 10:27
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura