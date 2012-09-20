Affitti, accordi territoriali: dopo Jesi e Senigallia avviato il percorso di aggiornamento del canone concordato in tutta la provincia di Ancona Le associazioni degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT Marche hanno avviato una stagione di rinnovi degli Accordi Territoriali

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Le associazioni degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT Marche hanno avviato una stagione di rinnovi degli Accordi Territoriali. Uno strumento pensato per rendere accessibile la casa, rivitalizzare i centriurbani e garantire certezze a inquilini e proprietari.

Il diritto alla casa torna al centro dell’agenda sociale nelle Marche con Sunia, Sicet e Uniat Marche

che annunciano l’avvio di una stagione di rinnovi degli Accordi Territoriali per i canoni concordati

nell’intera provincia di Ancona, con l’obiettivo di aggiornare uno strumento che, dove è applicato

correttamente, ha dimostrato di saper coniugare sostenibilità economica e giustizia sociale.

“Il contratto di locazione a canone concordato non nasce per caso – dicono dalle associazioni degli

inquilini – Il legislatore lo ha concepito con una finalità precisa: rendere accessibile l’affitto

nelle aree dove il mercato libero spinge i prezzi fuori dalla portata di famiglie e lavoratori, e al

tempo stesso incentivare i proprietari a scegliere la legalità e la trasparenza rispetto all’economia

sommersa. Il meccanismo è semplice nella sua logica: il canone non viene fissato liberamente dalle

parti, ma determinato secondo parametri e fasce di indici stabiliti da Accordi Territoriali

sottoscritti tra associazioni di inquilini e associazioni di piccoli proprietari, poi protocollati dai

Comuni. Il risultato è un affitto calmierato, sempre inferiore a quello di mercato, che però non

penalizza il proprietario: chi sceglie il canone concordato beneficia di una cedolare secca agevolata

al 10% — rispetto al 21% del canone libero — e di possibili riduzioni IMU deliberate dai singoli

Comuni”.

L’obiettivo, anche urbanistico, è quello di ripopolare i quartieri. Il canone concordato è, infatti,

anche uno strumento di politica urbana: rendendo economicamente conveniente affittare immobili

inutilizzati in zone meno centrali o in quartieri in via di spopolamento, favorisce la circolazione del

patrimonio abitativo e contribuisce alla rivitalizzazione di aree che altrimenti resterebbero

abbandonate. Meno case sfitte, più famiglie insediate, più comunità vive.

Il percorso di aggiornamento ha preso avvio dai Comuni di Jesi e Senigallia — quest’ultimo fermo su una

disciplina risalente addirittura al 2004 — per estendersi progressivamente agli altri centri della

provincia. Sono già previsti accordi specifici per Osimo, Ancona e Fabriano, mentre per i Comuni più

piccoli si lavora alla creazione di percorsi cumulativi che raggrupperanno più enti locali in ambiti

territoriali omogenei, garantendo una gestione più snella e uniforme delle fasce di prezzo. Il lavoro

si svolgerà in commissioni composte dalle associazioni degli inquilini e dai rappresentanti dei piccoli

proprietari maggiormente rappresentativi sul territorio, con la collaborazione degli amministratori

comunali, ove possibile, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

«Proteggere il diritto alla casa, non solo regolamentare i contratti – concludono da Sunia, Sicet e

Uniat – perché l’obiettivo non è tecnico-burocratico, ma sostanziale: proteggere il diritto alla casa,

offrire canoni sostenibili alle famiglie, dare certezze contrattuali ai proprietari che scelgono la

legalità e contrastare il fenomeno del sommerso che penalizza l’intero mercato delle locazioni. In una

fase in cui il caro-affitti è diventato un problema strutturale anche nei centri di medie dimensioni,

il canone concordato può rappresentare una risposta concreta. A patto che gli Accordi Territoriali

siano aggiornati, condivisi e realmente applicati».