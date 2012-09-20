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B Interregionale basket: ufficiali gironi, date e formula

Goldengas Senigallia al via il 27 settembre 2026

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Sport
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C’erano state tante, inevitabili, polemiche, per la divisione delle ben nove marchigiane in due gironi di B Interregionale, tra l’altro appartenenti a Conference diverse con dunque l’impossibilità di incrociarsi anche nella seconda fase: quattro formazioni in particolare (Civitanova, Recanati, Matelica e Porto Recanati, tutte nel girone E della Conference Sud) avevano scritto una lettera di lamentele per le lunghissime trasferte in programma e per essere state divise dalle altre cinque marchigiane (Taurus Jesi, Pallacanestro Jesi, Goldengas Senigallia, Bramante Pesauro, Metauro Fossombrone), poste nel girone D della Conference Centro.

Nulla però è cambiato nonostante gli auspici e le speranze di qualcuno: la Fip ha emesso un comunicato in cui di fatto ratifica quanto deciso nei giorni scorsi dal Consiglio Federale.

Dunque nel girone D troveremo cinque marchigiane (Senigallia, Fossombrone, Taurus Jesi, Pallacanestro Jesi e Bramante Pesaro), ben otto emiliano-romagnole (Forlimpopoli, Castelnovo, Rubiera, Castel San Pietro, Ozzano, Virtus Imola, Fidenza, Piacenza), due umbre, cioè Val di Ceppo e Terni.

Le altre quattro marchigiane sopra citate restano nel girone E con pugliesi, abruzzesi e una squadra della Basilicata: qui le iscritte sono 16, nel girone più a nord 15.

In tutto 6 gironi da 90 squadre totali, il via il 27 settembre, ultima giornata di stagione regolare l’11 aprile 2027.

Date di play-off e play-out invece comunicate più avanti.

Nel girone D che interessa le anconetane, ci saranno 28 giornate, essendo 15 le squadre: al termine della prima fase la quindicesima retrocede direttamente in serie C, mentre la nona e la decima si fermano garantendosi la B Interregionale anche per il prossimo anno.

Ai play-off vanno le prime otto, senza incroci tra gironi: chi vince la finale di Conference è promosso in B Nazionale, chi perde gioca un ulteriore spareggio con le altre due perdenti le altrettante finali di Conference (nord e sud).

Play-out tra dodicesima e tredicesima e tra undicesima e quattordicesima per stabilire altre retrocessioni.

Complessivamente, la B Interregionale 2026-27 prevede 4 promozioni (davvero poche, su 90 squadre) e ben 12 retrocessioni in serie C.

E tanti derby, ma decisamente meno di quanti fossero lo scorso anno e soprattutto meno di quanto un po’ tutti speravano.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 23 luglio, 2026 
alle ore 10:40
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