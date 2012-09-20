Senigallia torna a leggere ad alta voce Dal 24 al 26 luglio la V edizione di IO LEGGO FORTE! Festival della Lettura a Voce Alta. Oltre 35 eventi gratuiti e tanti grandi ospiti

Un programma ricco di novità, 35 eventi gratuiti con il nuovo laboratorio per i bambini, esperienze immersive e audiobook tra Palazzetto Baviera, Rocca Roveresca, Biblioteca Antonelliana e area Archeologica La Fenice.

E’ tutto pronto per la quinta edizione di IO LEGGO FORTE!, il Festival della Lettura a Voce Alta, in programma dal 24 al 26 luglio 2026, che si presenta con numerose novità che confermano la costante crescita della manifestazione e ne rafforzano il ruolo nel panorama culturale nazionale.

Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026 spicca l’ampliamento del progetto ‘Io leggo forte Kids’, che dedica ancora più spazio ai bambini e alle famiglie con laboratori, letture animate e spettacoli realizzati in collaborazione con la Libreria Kamillo.

Tra le iniziative inedite figurano inoltre Le Voci del Fiume, un’esperienza immersiva tra letture e natura curata dall’associazione Confluenze; la realizzazione di audiobook e audiopoesie presso lo studio itinerante allestito nella Biblioteca Antonelliana; un laboratorio dedicato alle ricette narrative, formule e “pozioni magiche” e il workshop sui canti medicina e sacri del compositore Maurizio Puxeddu.

Grande attenzione sarà riservata anche ai nuovi autori. Debutta infatti lo Speed Date con editori e agenzie letterarie e, per la prima volta, una giuria di esperti assegnerà al miglior testo presentato durante il Festival un contratto di rappresentanza con un’agenzia letteraria, offrendo un’opportunità concreta agli scrittori emergenti.

Prosegue inoltre il progetto della Biblioteca Digitale di Io leggo forte, che quest’anno si arricchirà grazie ai contributi di centinaia di lettori volontari provenienti da tutta Italia e di numerosi partecipanti che invieranno le proprie registrazioni anche a distanza.

Dopo aver consolidato il proprio successo nelle precedenti edizioni, Io leggo forte torna così a trasformare Senigallia in una grande città della lettura condivisa, dove la letteratura prende vita attraverso la voce, l’ascolto e la partecipazione.

Ideato e diretto artisticamente da Beatrice Gregorini, il Festival è oggi una delle poche manifestazioni italiane interamente dedicate alla lettura ad alta voce e rappresenta un progetto capace di coniugare promozione della lettura, spettacolo dal vivo, valorizzazione del patrimonio culturale e coinvolgimento della comunità.

Per tre giorni la città ospiterà oltre 35 appuntamenti gratuiti tra reading, spettacoli, incontri, talk, laboratori, workshop e performance.

Il Festival Fenice si estenderà anche a librerie, piazze, cortili, giardini, spiaggia e numerosi spazi del centro storico, trasformando Senigallia in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla lettura.

Partner istituzionali della manifestazione sono il Comune di Senigallia, il Cepell – Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e la Regione Marche, insieme a una rete di partner culturali composta da Ventura Edizioni, Libreria Kamillo, associazione Montimar, associazione Confluenze e associazione Dalla Parte delle Donne.

“Questo Festival ha avuto un riscontro positivo nel corso degli anni – afferma l’assessore alla Cultura, Massimo Bello – ha raccolto interesse, partecipazione di pubblico e genera sempre molta attesa. Il libro e i lettori sono i protagonisti e gli ambienti utilizzati rappresentano la storia di Senigallia. Il libro – annuncia l’assessore – diventerà protagonista del palinsesto del nostro assessorato”.

A lanciare la maratona letteraria, l’ideatrice Beatrice Gregorini: “Particolarità del Festival è l’intenzione di farlo diventare una festa, con una sua parte spettacolare. Offriamo dunque una vacanza culturale che non è solo lettura, ma ospiti nazionali e appunto momenti di vivacità con musica e suggestioni”.

Il Festival sarà articolato in tre percorsi tematici

La giornata inaugurale, ‘Abracadabra – La magia delle parole e dei suoni’, sarà dedicata alla forza evocativa della voce.

La seconda giornata renderà omaggio ai Grandi della Letteratura, con reading e incontri dedicati agli autori che hanno segnato la storia della narrativa mondiale.

La giornata conclusiva sarà dedicata a LeggiLeMarche, progetto che valorizza scrittori, editori e talenti del territorio marchigiano.

Le mattine saranno dedicate alla formazione con workshop e masterclass sulla lettura interpretativa, la narrazione e l’uso della voce. I talk culturali, curati da Ventura Edizioni e trasmessi anche in streaming, approfondiranno i temi della letteratura, dell’editoria, del giornalismo e della comunicazione.

I grandi ospiti

Tra gli ospiti della quinta edizione figurano Lucia Poli, protagonista di un recital dedicato a Stefano Benni; Edy Angelillo, interprete di Teresa Batista stanca di guerra di Jorge Amado; Beatrice Gregorini e Antonella Vento, con il reading tratto da Un uomo di Oriana Fallaci; Fabrizio Raggi e Gabriele Carbonari, protagonisti di uno spettacolo dedicato al Bob Dylan letterario.

Saranno inoltre presenti Lucia Ferrati, Stefano Trillini, Enrico Marconi, Gloria Donnini, Catia Ventura, Veronique Angeletti, Patrizia Ginobili, Paola Cimarelli, Laura Mandolini, Michela Gambelli e numerosi altri protagonisti del panorama culturale italiano.

A conclusione del Festival sarà conferito il Premio “Ad Alta Voce”, dedicato a personalità che si sono distinte nell’uso artistico e professionale della voce.

Informazioni

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per gli eventi ospitati presso la Rocca Roveresca è obbligatoria la prenotazione al link: pal-pu.roccasenigallia@cultura.gov.it. Tel. 071 63258. La prenotazione sarà valida fino a dieci minuti prima dell’inizio dell’evento.

Il programma completo e la brochure del Festival sono disponibili su: www.ioleggofortefestival.it