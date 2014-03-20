La storia del Senigallia Open: il fiore all’occhiello del tennis marchigiano In un periodo in cui il tennis stava vivendo una profonda evoluzione, la manifestazione si affermò a partire dal 1965

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Il Senigallia Open ha rappresentato per oltre un decennio uno degli appuntamenti più prestigiosi del tennis italiano. Disputato nelle Marche tra gli anni Sessanta e Settanta, il torneo è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama internazionale, richiamando giocatori di primo piano e contribuendo alla crescita della popolarità di questo sport nel territorio.

In un periodo in cui il tennis stava vivendo una profonda evoluzione, la manifestazione marchigiana si affermò come un punto di riferimento capace di unire qualità tecnica, organizzazione e interesse da parte del pubblico.

La prima edizione del Senigallia Open si svolse nel 1965, dando avvio a una competizione che negli anni successivi avrebbe consolidato la propria reputazione. Il torneo si disputava sui tradizionali campi in terra battuta, superficie che caratterizzava gran parte del calendario europeo dell’epoca e che favoriva incontri spettacolari, spesso combattuti fino agli ultimi game. Grazie alla qualità dell’organizzazione e alla crescente partecipazione di tennisti affermati, Senigallia riuscì rapidamente a inserirsi tra le sedi più apprezzate del circuito internazionale.

Nel corso delle varie edizioni il torneo accolse numerosi protagonisti del tennis mondiale, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di assistere dal vivo alle prestazioni di alcuni tra i migliori interpreti della disciplina. Oggi gli appassionati di sport sono abituati ai nomi dei più grandi protagonisti del circuito ATP, che ricorrono puntualmente tra gli articoli dei giornali e tra le indicazioni delle scommesse sul tennis, ma anche il Senigallia Open ha avuto modo di radunare un nutrito numero di campioni, tra i quali anche Ilie Năstase e Adriano Panatta. La presenza di atleti di questo livello contribuì ad accrescere il prestigio della competizione, rendendola una tappa particolarmente apprezzata sia dai giocatori sia dagli osservatori del tennis internazionale.

Tra i vincitori delle diverse edizioni figurano nomi destinati a lasciare un segno importante nella storia di questo sport. Il torneo vide alternarsi campioni provenienti da differenti Paesi, confermando il proprio carattere internazionale in un’epoca in cui il tennis stava ampliando progressivamente il proprio seguito ben oltre i confini europei. L’albo d’oro testimonia la qualità tecnica della manifestazione e il livello elevato delle sfide disputate sui campi marchigiani. La prima edizione fu vinta da Nicola Pietrangeli, ma l’elenco prosegue con Giordano Maioli, Ion Tiriac, la doppietta di Martin Mulligan, Jan Kukal, il già citato Panattaal primo trionfo in carriera e Ezio Di Matteo e Antonio Zugarelli, ultimo vincitore nel 1973.

Oltre all’aspetto sportivo, il Senigallia Open ebbe anche un’importante ricaduta sul territorio. La manifestazione contribuì infatti a promuovere l’immagine della città, attirando spettatori, addetti ai lavori e appassionati provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Il torneo rappresentava un’occasione di visibilità significativa per Senigallia, valorizzandone le strutture sportive e favorendo un legame sempre più stretto tra il turismo balneare e gli eventi agonistici.

Con il passare degli anni, tuttavia, il panorama del tennis internazionale cambiò profondamente. L’avvento dell’era Open e la progressiva riorganizzazione del calendario portarono numerosi tornei a ridefinire il proprio ruolo o a interrompere definitivamente l’attività. Anche il Senigallia Open risentì di questa trasformazione e, dopo l’edizione del 1976, uscì dal calendario internazionale, chiudendo un capitolo significativo della storia sportiva marchigiana.

Pur essendo rimasto legato a un periodo preciso della storia del tennis, il torneo continua a occupare un posto speciale nella memoria degli appassionati. Le sue edizioni hanno contribuito a diffondere la cultura tennistica nelle Marche e a far conoscere Senigallia come sede di una manifestazione capace di ospitare alcuni dei migliori interpreti della racchetta, lasciando un’eredità che ancora oggi viene ricordata dagli studiosi e dagli appassionati della disciplina.