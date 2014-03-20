Da Elda Boutique è tempo di saldi: l’eleganza delle grandi firme incontra le occasioni dell’estate Joseph Ribkoff, Roberta di Camerino, Biancalancia e gli altri prestigiosi brand della boutique senigalliese ti aspettano con i saldi estivi per acquistare capi destinati a durare nel tempo

Con l’arrivo dei saldi estivi è finalmente il momento giusto per concedersi quel capo desiderato da tempo o per rinnovare il proprio guardaroba scegliendo qualità, eleganza e stile senza compromessi.

Da Elda Boutique, nel cuore del centro storico di Senigallia, sono iniziati i saldi su una selezione delle più prestigiose collezioni presenti in boutique, un’occasione ideale per acquistare capi e accessori firmati che mantengono intatto il loro valore nel tempo. (eldaboutique.it)

Tra i marchi protagonisti della stagione spicca Joseph Ribkoff, stilista canadese conosciuto in tutto il mondo per la capacità di coniugare eleganza contemporanea, comfort e femminilità. La nuova linea Joseph Ribkoff Sport interpreta perfettamente il desiderio di una donna dinamica che ama sentirsi impeccabile in ogni momento della giornata: dalle passeggiate sul lungomare agli appuntamenti di lavoro, fino alle serate estive.

Le sue collezioni raccontano uno stile di vita prima ancora che una moda. Linee morbide, tessuti ricercati, pantaloni sartoriali che mantengono la loro vestibilità, giacche leggere, abiti versatili e dettagli studiati per accompagnare ogni movimento trasformano ogni capo in un investimento destinato a durare. È una moda che invita a vivere, a viaggiare, a scoprire nuovi orizzonti senza rinunciare all’eleganza. (eldaboutique.it)

Accanto a Joseph Ribkoff, Elda Boutique propone le raffinate creazioni di Roberta di Camerino, con le sue iconiche borse riconoscibili per il design esclusivo, insieme alle collezioni Biancalancia, Diego M, Daniela Drei, Giorgio Grati, Teodori, Volpato, Faber Woman e Corte dei Gonzaga, marchi che negli anni hanno conquistato una clientela attenta alla qualità e alla ricercatezza.

Il valore di un acquisto in saldo non sta soltanto nello sconto, ma nella possibilità di entrare in possesso di capi che mantengono nel tempo la loro eleganza, realizzati con materiali di qualità e pensati per accompagnare molte stagioni. È proprio questa la filosofia che da sempre distingue Elda Boutique: proporre non la moda del momento, ma uno stile capace di attraversare il tempo.

Per chi ama vestirsi con classe, i saldi rappresentano quindi l’occasione ideale per scegliere un capo importante o regalarsi quell’accessorio esclusivo che completa il proprio look.

La nuova pagina dedicata ai saldi sarà presto disponibile anche sul sito ufficiale, ma già da oggi è possibile visitare la boutique di Via San Martino 19 a Senigallia, lasciandosi guidare dalla competenza e dall’esperienza dello staff nella scelta dei capi più adatti alla propria personalità. (eldaboutique.it)

Elda Boutique

Via San Martino, 19 – Senigallia

071 7914321

www.eldaboutique.it