Si rafforza la collaborazione tra Regione Marche e Cassa Depositi e Prestiti L'assessore Bugaro: "Rafforzare le imprese di media dimensione significa sostenere la crescita dell'intera filiera produttiva regionale"

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Costruire un percorso di confronto volto a individuare nuove opportunità di crescita per il tessuto produttivo del territorio. L’incontro che si è svolto questa mattina nella sede della Regione Marche tra l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, e una delegazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha rappresentato il primo passo verso la definizione di possibili iniziative condivise, attraverso prodotti finanziari, strumenti e modelli di servizio, orientati al medio periodo, in linea con le strategie di investimento della Regione e con la programmazione comunitaria 2028-2034.