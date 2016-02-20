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Senigallia pronta a diventare la capitale italiana di sport, musica e intrattenimento

105XMasters 2026: presentata la quindicesima edizione - VIDEO

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Presentazione XMasters 2026

È stata presentata nella Sala Stampa di Palazzo Raffaello della Regione Marche la quindicesima edizione di 105XMasters, il grande festival organizzato da Skills Comunicazione che dall’11 al 19 luglio trasformerà nuovamente la spiaggia di Senigallia nel più grande villaggio italiano dedicato agli action sports, alla musica, al benessere e all’intrattenimento.

Ad aprire la conferenza stampa sono stati i saluti dell’Assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, che ha sottolineato il valore di una manifestazione capace di promuovere lo sport, l’inclusione, il turismo e il territorio marchigiano.

Alla presentazione hanno partecipato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti, il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli, il Direttore regionale INAIL Marche Piero Iacono, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche Luca Savoiardi.

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