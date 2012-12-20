Turismo Senigallia: “Parlano cifre Osservatorio Regionale, altro che mancanza di strategia” Dichiarazioni dell'assessore Simona Romagnoli dopo le accuse della minoranza: "I flussi internazionali registrano record storici"

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Le accuse arrivate in questi giorni dalla minoranza sulla presunta assenza di una strategia turistica si scontrano frontalmente con la realtà dei dati ufficiali.

La narrazione ideologica delle opposizioni viene sonoramente smentita dai numeri dell’Osservatorio Turismo della Regione Marche, che certificano la crescita strutturale e il forte appeal internazionale della nostra città.

I dati in nostro possesso, nel periodo 2019-2025 evidenziano infatti un trend estremamente positivo per il Comune di Senigallia, trainato soprattutto dall’internazionalizzazione: gli arrivi totali sono cresciuti del 19,6% (raggiungendo quota 225.109), con un balzo degli arrivi internazionali del +28,5%. Ancor più significativo il dato delle presenze totali, che sfondano il milione posizionandosi a 1.034.810 (+13,4%), trascinate da uno straordinario +45,3% delle presenze internazionali.

“L’analisi continua dei flussi e dei dati reali – afferma l’assessore al Turismo, Simona Romagnoli – ci ha permesso di indirizzare le strategie attivando campagne mirate con l’unico obiettivo dello sviluppo e la valorizzazione della destinazione. Abbiamo focalizzato le scelte Adv e Agmeta sul target giovani e sul target famiglie Italia e estero, muovendoci in maniera trasversale e con un’attenzione sempre più alta verso mercati chiave come quello di lingua tedesca (Germania, Svizzera, Austria). I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti: la spesa turistica internazionale a Senigallia ha raggiunto i 21,61 milioni di euro, segnando un incremento eccezionale del +107,4%, con una spesa internazionale media giornaliera di ben 171,2 euro (+42,7%), dati Banca Italia. Dire che non c’è una strategia di fronte a un simile raddoppio dell’indotto economico per la città significa ignorare deliberatamente la realtà per fare pura propaganda politica”.

Il potenziamento del portale turistico Feel Senigallia, prosegue, “è una strategia fondamentale per valorizzare la destinazione e rafforzare la visibilità online. Oggi abbiamo infatti un sito più adeguato all’adattamento dei diversi dispositivi, attrattivo e meglio posizionato. La riconoscibilità del brand Feel Senigallia permetterà di rendere il sito e i social una risorsa imprescindibile per i turisti che pianificano un viaggio nella regione. Con un portale così strutturato e una forte sinergia con i social, Feel Senigallia può diventare il punto di riferimento per il turismo locale, catalizzando un flusso crescente di visitatori e migliorando l’immagine della città a livello nazionale e internazionale. La nostra programmazione non vive di improvvisazione, ma di pianificazione digitale e investimenti mirati sulle infrastrutture d’accoglienza che stanno portando la quota delle presenze straniere al 12,2% sul totale comunale e stanno facendo da traino anche per i territori limitrofi, i cui otto Comuni partner registrano un incremento delle presenze del 120,9%”.

La solidità dei dati della nota metodologica, conclude “descrive una ‘destinazione Senigallia’ forte, capace di mantenere una permanenza media

totale di 4,6 giorni, ben superiore alla media nazionale, confermandosi punto di riferimento assoluto delle politiche turistiche dell’intera vallata. Tenendo in considerazione che il trend delle prenotazioni è in crescita in tutti gli hotel: si registra un incremento, rispetto al 2025 che va dal 10 al 15%. E il dato si riferisce al 18 giugno 2026, quindi a stagione ancora non avviata”.