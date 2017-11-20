Summer Jamboree 2026, il programma completo di martedì 4 agosto Ospiti speciali della serata Les Greene e Sean "Mack" McDonald

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Il Summer Jamboree entra nel vivo con una delle serate più attese dell’intero festival, che porta sul Trenitalia Stage e all’Hera Stage due autentici fuoriclasse della scena americana contemporanea, protagonisti di due esclusive italiane destinate a lasciare il segno.

Al Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi torna, back by popular demand, l’incontenibile Les Greene (USA). Dopo aver conquistato il pubblico nell’edizione dello scorso anno con uno degli show più memorabili del Festival, il suo ritorno era stato richiesto da tantissimi appassionati e il Summer Jamboree è riuscito a riportarlo a Senigallia, ancora una volta in esclusiva nazionale. Cantante, autore e performer di straordinario carisma, Les Greene è la voce di Little Richard nel film Elvis di Baz Luhrmann, candidato ai Grammy Awards per la Miglior Colonna Sonora. Sul palco sprigiona un’energia travolgente che fonde Rock’n’roll, Rhythm & Blues, Soul e musica Roots, rimanendo sempre fedele al suono delle origini. Con una presenza scenica magnetica e uno stile inconfondibile, è considerato uno degli showmen più coinvolgenti della nuova scena americana. Dopo tournée negli Stati Uniti, concerti in Irlanda, Svezia, Spagna e in numerosi altri Paesi, la partecipazione ad American Idol nel 2018 e il ruolo di Little Richard in Elvis, Les Greene continua ad affermarsi come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. La band che lo affiancherà su palco è MarcoDi Maggio & Friends (ITA), un trio mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del R’n’R, Psychobilly-Core, NeoSurf-Rock, con un tocco di Hardknocking Swing.

Al termine del concerto il pubblico potrà assistere a un altro momento tra i più spettacolari della giornata con le semifinali e le finali dell’Hera Dance Contest “Open Level”, dedicate ai balli di coppia, seguite dalla cerimonia di premiazione.

Anche l’Hera Stage – ai Giardini della Rocca – ospiterà una delle grandi esclusive del Summer Jamboree con Sean “Mack” McDonald (USA), giovanissimo chitarrista e cantante afroamericano proveniente da Augusta, in Georgia, già indicato da grandi nomi del blues internazionale del calibro di Taj Mahal, Junior Watson, Kim Wilson, Kid Andersen, Marquise Knox, Jontavious Willis, Kirk Fletcher ed Eddie Stunt come uno dei protagonisti della nuova generazione. La carriera del giovane artista ha conosciuto una rapida ascesa dopo le partecipazioni all’Eastside Kings Festival e al King Biscuit Festival nel 2022. Dopo le prime tournée internazionali in Sud America, Spagna e Paesi Bassi, gli inviti al Lucerne Blues Festival e alla Legendary Blues Cruise, nel 2025 ha ricevuto il prestigioso Jus’ Blues Award e ha inciso il suo album d’esordio, Have Mercy!, nei celebri Greaseland Studios, confermando un talento destinato a lasciare un segno nella scena blues internazionale. Dotato di una voce calda dalle sfumature soul e di una tecnica chitarristica sorprendente, Sean “Mack” McDonald unisce con naturalezza Blues, Rhythm & Blues e Soul, conquistando il pubblico con una presenza scenica intensa e autentica. A Senigallia sarà accompagnato da un ensemble italo-francese con alcuni tra i migliori musicisti della scena europea, per uno show in esclusiva che si preannuncia tra gli appuntamenti imperdibili dell’edizione 2026.

Gli intermezzi musicali, sul main stage, sono a cura di DJ Jay Cee, DJ Elwood, DJ Crazy Finger, DJ Big Ten Inch. All’Hera Stage si alterneranno DJ Slim, DJ Lola Terry, DJ Shuffle DeLuxe e DJ Mickey Melodies

A presentare la quarta serata di festival sul Trenitalia Stage saliranno Marina La Zanzi (ITA), tra le anime della Balera dell’Ortica di Milano, una delle balere storiche del ballo popolare italiano e il monello dello Swing Russell Bruner (USA); ad animare l’Hera Stage invece Bianca Nevius (ITA), pioniera del burlesque europeo nominata nel 2018 nella top 10 delle Performer europee più influenti in questo campo.

Cresce l’attesa per il Burlesque & Cabaret Show in programma per la serata di giovedì 5 agosto che, dopo aver debuttato nel 2025, per la prima volta nella storia del Summer Jamboree, in una suggestiva versione all’aperto alla Rocca Roveresca, torna quest’anno sul Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi, il palco principale del festival.

Aspettando questa magica serata, anche la giornata di martedì 4 agosto si chiude ballando sotto le stelle al ritmo del miglior Rock’n’roll con l’amato Dopofestival alla Rotonda a Mare, uno degli appuntamenti più attesi del festival, dove musica e atmosfera si fondono in un’esperienza unica attraverso il Nightly Live: Balcony Jam Session, la suggestiva balconata della Rotonda che si trasforma in un palcoscenico sospeso sul mare, accogliendo musicisti provenienti da band diverse per coinvolgenti jam session e improvvisazioni dal vivo che regalano ogni sera performance irripetibili. La notte di martedì sarà scandita dai Record Hop di DJ Rockin’ Cat, DJ Jay Cee, DJ Natty Bo e DJ Shuffle DeLuxe.

La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, ma ogni giorno sarà disponibile un piccolo numero di biglietti, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Rotonda a Mare dalle 23:30 (max 2 a persona) e validi solo per quella serata: un’occasione in più per tentare fino all’ultimo di partecipare agli after-party.

Per chi desidera vivere il Summer Jamboree da protagonista ci sono ogni giorno i Summer Jamboree Dance Camp, Boot Camp e Morning Masterclass, un’autentica full immersion nelle grandi danze Swing. Dal Boogie Woogie al Lindy Hop, dal Balboa al Jive, fino a Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston e Solo Jazz, i partecipanti hanno l’opportunità di perfezionarsi al fianco di alcuni tra i più autorevoli ballerini e insegnanti della scena internazionale, provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia e da tutta Europa. In line up Vincenzo Fesi (ITA), Sailor Mike (USA), Jessie Gordon (AUS), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Katja Završnik (SLO), Peter Loggins (USA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Rasmus Holmqvist (SWE), Mona Reithmeier (DE), Dimitri Masotti (ITA), Alexsia Ghezzo (ITA), Markus Rosendal (SWE), Lizette Rönnqvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Jay Cee (FR), Tobias Ramberg (SWE), Lena Magnusson (SWE), Cherry Moreno (POL) e Filip Górski (POL). A completare il programma dedicato al ballo, ogni giorno dalle 18 alle 19 l’Hera Dance Floor, nei Giardini della Rocca Roveresca, propone lezioni gratuite e aperte a tutti, offrendo a chiunque la possibilità di muovere i primi passi o affinare il proprio stile sulle note dello Swing.

L’atmosfera del Summer Jamboree pervade ogni angolo di Senigallia fin dal mattino con il Rockin’ Village Vintage Market, aperto anche dalle 10.30 alle 13 in Piazza Manni e Piazza del Duca. Un vero paradiso per gli appassionati dove trovare abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica, modernariato, riproduzioni e memorabilia da collezione. Completano l’esperienza il Park Auto USA pre 1969, allestito tra Piazza Simoncelli e via Manni, il Park Moto Vintage, Custom & Café Racer lungo i Portici Ercolani e il Walk-in Tattoo old school, che dal 7 al 9 agosto vedrà all’opera, al Foro Annonario / Ex Pescheria, alcuni dei migliori artisti dell’inchiostro specializzati nello stile vintage.

Prosegue all’Hawaiian Beach, sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus), dove dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo la Spiaggia di Velluto si trasforma in un autentico villaggio hawaiano con una grande pista da ballo ombreggiata. Ogni giorno, dalle 11 alle 12, il pubblico può partecipare gratuitamente alle lezioni di ballo aperte a tutti, mentre la colonna sonora di martedì è affidata ai record hop di DJ Jean-Marc, DJ Elwood, DJ Big Ten Inch, DJ Rockin’ Cat, DJ Mickey Melodies e DJ Vangelis.

Per chi vuole godersi la spiaggia senza rinunciare al Festival, il ritrovo è al Mascalzone, sul Lungomare D. Alighieri, aperto dalle 12 alle 19. Qui i Beach-side Record Hop accompagnano l’intera giornata con i set di DJ Cannonball, DJ Natty Bo, DJ Rocketeer, DJ Andy Fisher. A collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia con l’Hawaiian Beach e il Mascalzone torna inoltre il suggestivo Vintage Bus, un autentico autobus OM del 1935, in servizio grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Da non perdere anche il Fearless Devid – 1937 Motordrome in Piazza Simoncelli, l’ultimo e unico motordrome funzionante rimasto in Italia, risalente al 1937. Dalle 17 alle 24, con uno spettacolo ogni ora, le leggendarie moto d’epoca INDIAN sfrecceranno all’interno della gigantesca botte di legno regalando uno show ricco di adrenalina e fascino senza tempo.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società e Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della quarta giornata di festival martedì 4 agosto 2026

IN NERETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Morning Masterclass | Rotonda a Mare

11.00 – 13.00 Musicality

Info & Registration: 10.30 – 10.55 Rotonda a Mare

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Spazio Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, 20’s Charleston, Blues, Solo Jazz, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

15.00 – 18.00 Balboa

Info & Registration: 14.00 – 14.55 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Jean-Marc

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 13.30 DJ Elwood

13.30 – 15.00 DJ Big Ten Inch

15.00 – 16.30 DJ Rockin’ Cat

16.30 – 18.30 DJ Mickey Melodies

18.30 – 20.30 DJ Vangelis

Rockin’ Village

10.30 – 13.00

P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Cannonball

14.00 – 15.30 DJ Natty Bo

15.30 – 17.00 DJ Rocketeer

17.00 – 19.00 DJ Andy Fisher

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Slim

20.00 – 20.45 SEAN “MACK” MCDONALD USA

20.45 – 22.00 DJ Lola Terry

22.00 – 23.15 DJ Shuffle DeLuxe

23.15 – 24.00 SEAN “MACK” MCDONALD USA

00.00 – 01.30 DJ Mickey Melodies

Trenitalia Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Jay Cee

19.15 – 20.00 Hera Dance Contest on the dance floor

Gara di ballo a coppie “Open Level” | Selezioni

DJ Crazy Finger

20.00 – 21.30 DJ Elwood

21.30 – 22.45 LES GREENE USA***

22.45 – 23.00 DJ Crazy Finger

23.00 – 24.00 Hera Dance Contest on the dance floor

Gara di ballo a coppie “Open Level” | Semifinali e Finali

Premiazioni

DJ Crazy Finger

24.00 – 01.30 DJ Big Ten Inch

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Rockin’ Cat

01.00 – 02.00 DJ Jay Cee

02.00 – 03.00 DJ Natty Bo

03.00 – 04.00 DJ Shuffle DeLuxe

Ingresso euro 19 | admission euro 19