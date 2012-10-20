Senigallia ricorda il fotografo Roberto Polverari Inaugurata il 30 maggio una mostra a lui dedicata presso i locali del Musinf

117 Letture Cultura e Spettacoli

Grande partecipazione sabato 30 maggio presso la Sala “Carlo Emanuele Bugatti” del MUSINF di Senigallia per l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Roberto Polverari, a due anni dalla sua scomparsa.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Gli Amici dell’Unità Solidale”, rappresenta un sentito omaggio a una figura che, attraverso la fotografia, ha saputo raccontare oltre mezzo secolo di storia sociale, politica e culturale della città, lasciando in eredità un patrimonio documentario di straordinario valore.

La serata inaugurale è stata molto più di una semplice presentazione espositiva. Le fotografie di Polverari sono diventate il punto di partenza per una riflessione collettiva sulla memoria cittadina, restituendo al pubblico immagini, volti, eventi e luoghi che hanno segnato la storia di Senigallia e del suo territorio.

Ad aprire il percorso dei ricordi sono stati gli interventi di Leonardo Cemak, Silvana Amati, Stefano Schiavoni, Attilio Casagrande, Pico Romagnoli, Maurizio Mangialardi e Simone Tranquilli (Quilly), cugino di Roberto, che ha proposto una lettura particolarmente emozionante di un testo autobiografico scritto dallo stesso Polverari e dedicato alla storia della propria famiglia, successivamente rielaborato in dialetto senigalliese.

Dalle testimonianze dei relatori è emerso il ritratto di un uomo profondamente legato alla propria comunità, capace di osservare con attenzione e sensibilità le trasformazioni della società. Roberto Polverari non inseguiva la fotografia artistica fine a sé stessa: il suo obiettivo era documentare, conservare tracce, raccontare il proprio tempo. Una missione portata avanti con passione e costanza che oggi consente di rileggere decenni di storia locale attraverso migliaia di immagini.

La mostra raccoglie una significativa selezione di questi scatti, trasformando l’obiettivo fotografico di Polverari in una vera e propria macchina della memoria collettiva. Dalle manifestazioni politiche agli eventi culturali, dalle feste popolari ai momenti della vita quotidiana, il percorso espositivo restituisce uno spaccato autentico della città e delle persone che l’hanno vissuta.

L’iniziativa ha visto l’adesione di ANPI Senigallia – Sezione “Giulia Giuliani e Luigi Olivi”, dell’Istituto Gramsci Marche e dell’Associazione Carlo Emanuele Bugatti – Amici del MUSINF, a testimonianza del profondo legame che Roberto Polverari ha saputo costruire nel corso degli anni con il mondo culturale, civile e associativo del territorio.

La realizzazione della mostra è stata possibile grazie all’impegno di un gruppo di amici e collaboratori composto da Paola Casagrande Serretti, Leonardo Cemak, Luciano Di Rosa, Daniele Genovali, Lucia Giorgio, Elisabetta Moroni, Marco Pettinari, Pico Romagnoli, Euclide Sartini, Simone Tranquilli e Paolo Turchi, che hanno lavorato insieme per valorizzare e condividere questo importante patrimonio fotografico.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 20 giugno 2026 presso il MUSINF, nella Sala “Carlo Emanuele Bugatti” di Via Marchetti 73, con aperture il venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.00 alle 20.00 e, il sabato, anche in orario serale dalle 21.00 alle 23.00.

La mostra non rappresenta soltanto un tributo alla figura di Roberto Polverari, ma costituisce anche un prezioso invito a riscoprire la storia di Senigallia attraverso lo sguardo di chi, per una vita intera, ha saputo osservarla, raccontarla e custodirla con passione, discrezione e straordinaria dedizione.

Da Gli Amici dell’Unità Solidale