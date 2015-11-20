Tenta di togliersi la vita dal ponte Zavatti, 25enne ricoverato in codice rosso Una lettera e poi il volo di quattordici metri: giovane soccorso e operato d’urgenza

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Tragedia sfiorata nella notte tra il 6 e il 7 giugno, quando un 25enne ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal Ponte Zavatti a Senigallia. Sarebbe stata trovata anche una lettera nella quale il ragazzo confermava l’intenzione di compiere quel gesto.

Si tratta di un giovane residente nel Lazio a Monterotondo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, Carabinieri e Vigili del fuoco che sono riusciti a soccorrerlo ed evitare un dramma maggiore.

Il ragazzo si sarebbe gettato verso le 4:30 da una altezza di ben quattordici metri e, fortunatamente, al momento del suo ritrovamento era ancora cosciente, nonostante avesse riportato un trauma alla testa dopo l’impatto in una zona caratterizzata da un basso livello dell’acqua.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato subito trasferito all’ospedale diTorrette in codice rosso ed è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica a causa dei numerosi traumi dovuti alla caduta. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le motivazioni di un gesto così estremo.