Riattivata la mensa aziendale presso l’ospedale di Senigallia L'assessore regionale Calcinaro: "È un ulteriore segnale di potenziamento della struttura sanitaria"

A partire da lunedì 8 giugno sarà attiva la nuova Mensa Aziendale presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia.

La nuova Mensa sarà a disposizione di tutti i dipendenti che prestano servizio in via continuativa o occasionale all’interno del Presidio Ospedaliero di Senigallia o nelle strutture limitrofe. Il personale potrà accedervi previa prenotazione telematica per fascia oraria, al fine di garantire una corretta fruizione del servizio.

Il menù che sarà offerto ai fruitori è stato definito del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale di Senigallia e rispetta tutti i criteri dietetici e nutrizionali, la stagionalità dei prodotti e gli standard di qualità.

La nuova struttura che apre lunedì era attesa da tempo. La Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per la sua realizzazione, l’Ufficio Tecnico, il Provveditorato e gli altri uffici competenti: erano infatti circa 25 anni che il personale attendeva la riapertura del servizio. Sono stati dunque rispettati gli impegni presi con il personale, che potrà usufruire di questo nuovo servizio al pari degli altri dipendenti che prestano la propria attività negli altri presidi ospedalieri.

Un plauso giunge da parte dell’Assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, per questo traguardo: “La nuova mensa a disposizione di tutti coloro che lavorano nel presidio ospedaliero di Senigallia è un ulteriore segnale di potenziamento della struttura sanitaria che si sta attuando su più fronti, con investimenti importanti su edilizia, tecnologie, personale e strutture in generale”.

da: AST Ancona