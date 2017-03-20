“Trovato accordo col sindaco Olivetti” La Lega: "Campagnolo in Giunta e Santarelli in Consiglio a Senigallia"

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“Abbiamo trovato un accordo con il sindaco Olivetti che consente di rispettare le richieste avanzate dal primo cittadino e dal nostro partito, garantendo al tempo stesso continuità amministrativa e riconoscendo il lavoro importante svolto con impegno, dedizione e competenza in questi anni da Elena Campagnolo.

Lavoro svolto anche a livello provinciale per il partito da segretario . Qualità riconosciute dal partito e dagli elettori di Senigallia, che le hanno attribuito un ottimo risultato personale. Elena Campagnolo sarà assessore anche nei prossimi anni, nell’ottica di garantire la massima coesione della maggioranza e valorizzare l’ottimo lavoro amministrativo svolto nel precedente mandato. Luca Santarelli continuerà il proprio impegno dai banchi del Consiglio comunale, dove rappresenterà la Lega con una eventuale delega, sostenendo l’azione amministrativa e portando avanti le istanze dei cittadini che gli hanno riconosciuto il più alto consenso all’interno del partito. La Lega rimane leale e continuerà ad esserlo, come ha sempre fatto, nei confronti del sindaco Olivetti e dell’intera maggioranza”.

Così il commissario della Lega Senigallia e consigliere regionale Nicolò Pierini al termine del confronto con il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti sulla composizione della nuova Giunta comunale.

“Rimaniamo convinti che la forza di una coalizione stia nella capacità di fare sintesi e trovare soluzioni condivise. In queste settimane abbiamo lavorato quotidianamente per arrivare a un’intesa che valorizzasse tutte le competenze presenti nella squadra e garantisse stabilità all’azione di governo. Alcune testate giornalistiche hanno esasperato e interpretato in maniera negativa il rapporto con il sindaco e i nostri candidati, la Lega ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità. L’accordo raggiunto prevede inoltre la definizione di ulteriori ruoli con l’obiettivo di valorizzare le migliori competenze presenti nella squadra, mettendo al centro la crescita della città e la capacità di ottenere risultati concreti per Senigallia e il suo territorio. Il gruppo della lega rimane unito con una grande responsabilità di governo insieme al sindaco Olivetti”.

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