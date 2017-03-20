Seconda tappa del Campionato Italiano Karting In pista pure il senigalliese Alessio Fienaroli

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Da giovedì a Domenica si è tenuta sul circuito “La Conca” di Muro Leccese la seconda tappa del Campionato Italiano Karting dopo la prima già sostenuta sul circuito di Lonato Del Garda.



Presenza imponente del numero di piloti anche in questa seconda tappa con oltre 290 iscritti.

Alessio categoria OKNJ 125 cc ha dovuto confrontarsi con ben 69 piloti della sua categoria al fine di selezionare negli scontri delle varie manche coloro che avrebbero avuto diritto alle prefinali e finali della Domenica

Alessio come è andata?..

Sono molto soddisfatto, anzi siamo molto soddisfatti tutti all’interno del Team.

Siamo arrivati con le varie manche di eliminazione a disputare le prefinali e la finale con un piazzamento di tutto rispetto su una pista vista solo in occasione di 2 giornate di test e con ancora pochissima esperienza a questi livelli da parte mia, infatti per me questa è la seconda gara al livello top con questi piloti che già gareggiano qui da anni. Da casa magari è difficile capire se non si ha la passione di questo sport come funziona … praticamente nella mia categoria eravamo 69 piloti (molti anche stranieri) e la domenica ne devono rimanere solo 36 che contiene la griglia di partenza per regolamento. Per selezionare quei 36 piloti tutti e 69 si devono “scontrare”, gareggiare tra loro e in base alle posizioni di arrivo delle manche (gare/scontri) si accumulano punti “penalità”, e i primi 36 che la domenica hanno accumulato meno punti quindi meno penalità si giocano la finale!!

Quindi come posso non essere contento!!…oltre al fatto che mi sono divertito moltissimo!!

Non è facile.. e vero bisogna ottenere il miglior risultato possibile in ogni manche, io mi sono impegnato molto nonostante il caldo, abbiamo lavorato bene è questo ci ha ripagati, il nostro obiettivo è stato raggiunto ed ora si lavora per migliorarsi sempre!

Ringrazio veramente tutti coloro che mi danno una mano, la mia famiglia che fa tanti sacrifici, un ringraziamento a Marco Scarscelli Capo Team 3DK e uno particolare a Diego Righetti responsabile Reparto Corse Gold Ridolfi Righetti

Ora si lavora per la prossima di Coppa Italia sul circuito Internazionale di Abruzzo e poi si riparte per la prossima del Campionato Italiano sul Circuito di Sarno.

Da

Fabio Fienaroli