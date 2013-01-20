Asso Senigallia: da oltre 20 anni soluzioni biodegradabili ed ecocompostabili per eventi e attività Dalle stoviglie alle cannucce, un impegno concreto contro la plastica monouso tra qualità, praticità e rispetto dell’ambiente

Asso, azienda di Senigallia con oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di prodotti monouso per manifestazioni enogastronomiche e locali, conferma il proprio impegno nella proposta di soluzioni biodegradabili ed ecocompostabili, sempre più richieste da un mercato attento alla sostenibilità.

La plastica rappresenta ancora oggi uno dei principali fattori di inquinamento a livello globale. La sua produzione richiede risorse importanti come petrolio, acqua ed energia, mentre lo smaltimento, spesso non corretto, contribuisce alla formazione di accumuli nei mari e negli oceani. Per questo motivo cresce la necessità di alternative concrete, capaci di coniugare funzionalità e rispetto ambientale.

In questo scenario si inserisce l’offerta di Asso Senigallia, che mette a disposizione una gamma completa di prodotti eco-friendly: non solo cannucce biocompostabili, ma anche kit monouso con posate e tovagliolo personalizzabili, piatti, bicchieri, vassoi, fondine, vaschette e contenitori di diverse tipologie e formati. Soluzioni pensate per rispondere a ogni esigenza organizzativa, mantenendo elevati standard di qualità.

Tutti i prodotti biocompostabili proposti possono essere smaltiti nell’organico al termine dell’utilizzo, senza impatti negativi sull’ambiente. Un aspetto fondamentale soprattutto per eventi e manifestazioni, dove la gestione dei rifiuti rappresenta una sfida sempre più centrale.

I materiali utilizzati garantiscono resistenza e sicurezza: la polpa di cellulosa, derivata dalla lavorazione della canna da zucchero, viene impiegata per stoviglie e alcuni bicchieri, mentre posate e altri articoli sono realizzati in PLA, un materiale ottenuto dall’amido di mais. Completano la proposta contenitori in carta e cartoncino, oltre a palette in legno, per un’offerta davvero completa.

Accanto alle stoviglie, Asso propone anche shopper e sacchetti per la raccolta dei rifiuti biodegradabili, disponibili in diverse dimensioni. Tutti i prodotti sono certificati secondo gli standard europei e accompagnati da marchi di qualità come OK Compost e Din Certco, garanzia di affidabilità e conformità.

Le soluzioni offerte da Asso sono ideali per sagre, feste ed eventi enogastronomici, ma anche per attività commerciali e privati. L’azienda effettua consegne a Senigallia, in tutta la regione Marche e nel resto d’Italia, offrendo un servizio puntuale e flessibile.

Scegliere prodotti biodegradabili ed ecocompostabili significa adottare un approccio più responsabile nella gestione delle attività quotidiane. Un piccolo gesto che, moltiplicato su larga scala, può contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.

Asso di Rossella Berluti

via Feltrini, 8 – 60019 Senigallia (AN)

magazzino: via San Gaudenzio, 16 – zona artigianale Borgo Bicchia

tel/fax: 071 7923912

mob: 347 6414796 – 340 7500190

https://www.facebook.com/assosenigallia/

https://www.instagram.com/assosenigallia/

mail: assosenigallia@libero.it