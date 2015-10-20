La Belardi vola alle finali nazionali: impresa staffetta femminile ai Giochi della Gioventù Premiate dalla scuola le artefici della qualificazione: Margherita Piersanti, Arianna Trebbi, Arianna Cerioni e Stella Tomassini

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Per la prima volta nella sua storia la Scuola Media Belardi di Marzocca raggiunge una finale nazionale dei Giochi della Gioventù.

A conquistare l’impresa è stata la staffetta femminile 4×100 composta da Margherita Piersanti, Arianna Trebbi, Arianna Cerioni e Stella Tomassini (assente nelle foto seguenti), capaci di superare sia la fase provinciale che quella regionale, guadagnandosi così l’accesso alle finali nazionali in programma a Roma dal 26 al 29 maggio.

Un risultato straordinario non solo per la scuola, ma anche per l’intero territorio senigalliese: la Belardi sarà infatti l’unica scuola di Senigallia a rappresentare la provincia di Ancona e la regione Marche nella manifestazione nazionale.

Determinante il lavoro svolto dal professor Daniele Rossi, che ha seguito le alunne durante tutto il percorso di preparazione. Fondamentale anche la collaborazione tra la Scuola Belardi e la società Atletica Senigallia, che ha messo a disposizione i tecnici e la pista per consentire alle ragazze di allenarsi anche in orario extrascolastico.

La qualificazione è arrivata mercoledì 15/04 al Palaindoor di Ancona, dove le quattro alunne hanno corso una splendida staffetta 4×200 chiusa in 2’04”. Un tempo di assoluto valore, reso ancora più significativo dal fatto che nessuna delle ragazze pratica atletica: infatti Margherita e Arianna C. sono ginnaste; mentre Stella e Arianna T. sono pallavoliste, tutte avvicinatesi alla pista grazie all’attività scolastica.

Martedì 12 maggio le giovani staffettiste sono state premiate davanti all’ingresso della scuola dal dirigente scolastico Flavio Bosio, alla presenza di tutti gli alunni, di tutto il team docenti dell’istituto e delle super collaboratrici scolastiche. Per ciascuna atleta una medaglia d’oro, oltre al trofeo di campionesse regionali.

Nel suo intervento il dirigente ha sottolineato il valore educativo dello sport, evidenziando l’importanza di mettersi in gioco prima di tutto con sé stessi e ricordando quanto sia difficile raggiungere il gradino più alto in qualsiasi competizione.

Grande anche l’orgoglio del professor Rossi, che ha accompagnato il gruppo in ogni fase del percorso sportivo e umano, sottolineando impegno, dedizione, entusiasmo ed unione delle sue alunne, che hanno consentito il raggiungimento di un risultato storico.

Ora l’attenzione è rivolta alle finali di Roma, dove la staffetta marchigiana cercherà soprattutto di esprimersi al meglio, senza pressioni legate al confronto con le altre regioni ma con la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante nella storia sportiva della scuola Belardi.