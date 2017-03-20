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Presidente Regione Marche in visita al nuovo centro distribuzione Amazon di Jesi

Sarà operativo da luglio 2026. L'azienda prevede 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'avvio del sito

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Cronaca
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Visita Acquaroli a nuovo centro distribuzione Amazon di Jesi

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si è recato in visita al nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, che sarà operativo a partire dal mese di luglio. Si tratta del primo centro di distribuzione nelle Marche e di uno snodo strategico per rafforzare la rete logistica del gruppo nel Paese.

“L’apertura del centro di Jesi è un passaggio importante per la nostra Regione – ha dichiarato Acquaroliperché unisce investimenti industriali, innovazione e prospettive occupazionali. La scelta di questo insediamento, in prossimità dell’Interporto delle Marche e in un’area ben collegata alle principali infrastrutture, conferma le potenzialità di crescita del sistema logistico del nostro territorio. È un segnale concreto di fiducia che va nella direzione dello sviluppo e della competitività delle Marche”.

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