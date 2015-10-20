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Stagione balneare 2026: fissato periodo dal 30 maggio al 7 settembre

Regione Marche trova la sintesi sul servizio di salvamento

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Politica
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Bagnini di salvataggio, salvataggio a mare

La Regione Marche ha approvato il calendario della stagione balneare, fissando il periodo dal 30 maggio al 7 settembre.

“Una decisione apparentemente scontata – sottolinea il vicepresidente e assessore al Demanio Marittimo, Enrico Rossima assunta secondo un’interpretazione della norma nazionale che sin dall’inizio del confronto ha cercato di riscontrare oltremodo le esigenze degli operatori balneari, comprimendo il più possibile il periodo in cui è obbligatorio il servizio di salvamento”.

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