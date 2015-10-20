Stagione balneare 2026: fissato periodo dal 30 maggio al 7 settembre Regione Marche trova la sintesi sul servizio di salvamento

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La Regione Marche ha approvato il calendario della stagione balneare, fissando il periodo dal 30 maggio al 7 settembre.

“Una decisione apparentemente scontata – sottolinea il vicepresidente e assessore al Demanio Marittimo, Enrico Rossi – ma assunta secondo un’interpretazione della norma nazionale che sin dall’inizio del confronto ha cercato di riscontrare oltremodo le esigenze degli operatori balneari, comprimendo il più possibile il periodo in cui è obbligatorio il servizio di salvamento”.