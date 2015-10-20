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La Regione Marche si prepara alla stagione estiva 2026

Marina Santucci (ATIM): "Le Marche stanno vivendo una fase di crescita solida e consapevole"

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Parco regionale del Conero

Le Marche si avvicinano all’estate 2026 con un’offerta sempre più strutturata, fondata su cultura, grandi eventi e una crescita turistica che si consolida, e incrementa, nel tempo. A dettare i tempi è ATIM, l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, che da anni lavora per rafforzare il posizionamento della regione come destinazione autentica, capace di coniugare qualità, identità e una proposta culturale riconoscibile anche a livello internazionale.

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Regione Marche
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Pubblicato Domenica 24 maggio, 2026 
alle ore 3:00
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