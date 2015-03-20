Battisti, M5S: “la consulta della Sanità, l’ultima speranza per difendere Senigallia” "La salute non è di destra e sinistra, riguarda tutti, ma non possiamo più fare finta di niente"

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Mi candido alle elezioni comunali di Senigallia con un obiettivo preciso: istituire subito una Consulta della Sanità cittadina e territoriale.



Una Consulta vera, aperta, partecipata. Un grande tavolo permanente che metta finalmente insieme tutta la nostra comunità: associazioni, personale sanitario, cittadini, sindacati, comitati, forze sociali e partiti politici. Una rete di oltre 80mila persone tra Senigallia e il territorio circostante, unite per difendere il nostro ospedale e le strutture socio-sanitarie pubbliche.

Perché la sanità pubblica non ha colore politico.

La salute non è di destra o di sinistra.

Riguarda tutti.

L’ospedale di Senigallia vive ogni giorno grazie ai sacrifici straordinari di medici, infermieri, OSS, operatori sanitari e personale tutto, che continuano a compiere miracoli nonostante carenze, tagli e difficoltà. A loro dobbiamo dire grazie.

Ma non possiamo più fare finta di niente.

Dopo il caso del signor Franco, malato oncologico terminale, costretto a sdraiarsi in terra perché non c’erano barelle, che ho avuto modo di raccontare pubblicamente, sono emersi tanti altri episodi drammatici: persone costrette ad aspettare ore e ore al Pronto Soccorso, cittadini che devono attendere 25 giorni anche solo per fare delle analisi del sangue, pazienti che proprio in questi giorni aspettano fino a tre mesi un referto istologico per sapere se hanno un tumore oppure no.

Questa situazione non è più accettabile.

E mentre in tante città delle Marche si inaugurano nuovi ospedali, case di comunità e servizi territoriali, Senigallia continua ad essere trattata come la Cenerentola della regione. Qui gli investimenti sono praticamente zero.

Ci raccontano della nuova palazzina del Pronto Soccorso come fosse una rivoluzione. Ma la verità è che dentro ci finiranno gli stessi medici, gli stessi infermieri, gli stessi OSS, gli stessi ausiliari e gli stessi macchinari del vecchio pronto soccorso. Senza un reale potenziamento del personale e dei servizi, questa operazione rischia di essere soltanto una grande illusione.

I partiti che hanno governato città e regione, da soli, non sono mai riusciti ad ottenere risultati concreti per Senigallia.

Per questo serve qualcosa di nuovo.

La Consulta della Sanità sarà la forza collettiva della nostra comunità. Servirà a dare al Sindaco e alle istituzioni una voce forte alle spalle: quella di 80mila cittadini uniti. Nessuno potrà più ignorare Senigallia.

Ma la Consulta non sarà soltanto protesta.

Sarà anche proposta.

Lavoreremo insieme per portare nel nostro territorio servizi fondamentali e moderni come:

• la telemedicina;

• l’infermiere di quartiere;

• la casa di comunità;

• l’ospedale di comunità;

• il rafforzamento della medicina territoriale e della prevenzione.

Dobbiamo tornare a costruire una sanità vicina alle persone, soprattutto agli anziani, ai fragili e a chi vive nelle frazioni.

Io credo che Senigallia abbia ancora la forza di rialzarsi.

Ma dobbiamo smettere di dividerci.

Dobbiamo unirci.

Perché quando si difende il diritto alla salute, non esistono bandiere politiche.

Esiste soltanto una comunità che decide di non arrendersi.

Paolo Battisti (Candidato Consiglio Comunale Movimento 5 Stelle)