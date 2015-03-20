Missione compiuta per le ragazze del Basket 2000 Senigallia
Nella Coppa Italia under 19
Missione compiuta per le ragazze del Basket 2000 Senigallia che vincono anche il match di ritorno contro le Panthers Roseto ed ottengono la qualificazione alla Coppa Italia Kellogg’s Under 19 Femminile.
Forti del +13 ottenuto nel match giocato in Abruzzo, le ragazze di coach Cristiano Gaspari partono con il giusto atteggiamento e comandano 26-13 al 10′.
Nel secondo quarto le senigalliesi toccano il +20 prima di andare al riposo sul 42-27. Al rientro dagli spogliatoi Roseto rientra prepotentemente arrivando fino al -1 (52-51) prima del 58-52 del 30′. Negli ultimi 10′ le padrone di casa placano le velleità delle avversarie gestendo il vantaggio fino al 73-65 finale che consegna loro il pass per la Coppa Italia.
Justine Nardoni chiude con 26 punti , 18 per Martina Cotellessa, 11 per Lara Sahin.
Per il Basket 2000 Senigallia appuntamento ora a Roma dal 5 al 7 giugno.
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