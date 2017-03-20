“Sì al naturismo per rispetto alla Costituzione” Laghi (ex presidente ANER): "Se ancora naturismo è trattato male è perchè le pseudo associazioni naturiste sono state in letargo"

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Ho letto che domenica scorsa alla foce del Cesano si è svolta una giornata organizzata da Associazioni naturiste e dal partiti per pulire la spiaggia e per fare qualcosa per il naturismo.

Io ritengo che se ancora il naturismo è trattato male a Senigallia ed in alture località è perchè le pseudo associazioni naturiste sono state in letargo e se qualcosa esiste per la pratica naturista in aree pubbliche è perché esiste una legge non chiara a tutti che andrebbe migliorata ma che comunque da decenni consente a chi non accetta le incivili denunce spinte dai nemici come a Senigallia, i naturisti, come ad Ancona, vengono assolti perché per la Magistratura giudicante il nudo è leale quando viene praticato in aree note anche senza un atto del Comune, che dovrebbe farlo solo per rispetto verso una minoranza dando servizi e valorizzare il turismo ad esso legato nell’interesse generale.

Per quanto riguarda AVS il leader Angelo Bonelli nel 2005 era Assessore all’Ambiente della Regione Lazio e presentò una proposta di legge sulla Valorizzazione del Naturismo che non fu mai approvata ed ancora il Lazio non ha una legge regionale sul naturismo.

Alle politiche del 2006 Bonelli fu eletto deputato ed il 28 aprile presentò una proposta di legge intitolata “Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti” che neanche fu affidata per l’esame ad una Commissione. L’impegno di Angelo Bonelli finì per sempre verso i naturisti e dal 2014 più nessuna Proposta di legge per fare chiarezza verso la minoranza naturista è stata presentata al Parlamento e quindi senza legge i naturisti possono rischiare anche l’estinzione.

Fidenzio Laghi

Presidente ANER dal 1985 al 2001