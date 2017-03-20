Romano: “Da FDI un attacco personale su un tirocinio universitario di 18 anni fa” "Io parlo di Senigallia, loro provano a spostare l'attenzione"

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Ho letto con un certo stupore l’attacco che Fratelli d’Italia ha deciso di dedicarmi a due giorni dal voto. La vicenda è molto semplice, e non è neanche un segreto.

Diciotto anni fa, quando ero uno studente dell’Università Politecnica delle Marche, ho svolto un tirocinio curricolare al Parlamento Europeo attraverso un progetto formativo dell’università previsto dal piano di studi.

Il tutor del tirocinio, scelto dall’Università e non da me, era assegnato per un eurodeputato di destra, anzi di estrema destra. In quel contesto, ho svolto il periodo di stage previsto dal percorso accademico e prolungatosi fino a giugno 2009. Tutto qui.

Era un tirocinio universitario, di 18 anni fa, con un percorso definito e non certo scelto liberamente dagli studenti. Chi parla di “scelta politica”, semplicemente, mente.

Chi mi conosce da allora sa benissimo quale fosse già la mia collocazione politica, culturale e ideale, e lo sapevano anche in quel contesto. Avevo, e ho, valori democratici, progressisti, antifascisti, europeisti. E diciamolo chiaramente, lo sa benissimo anche chi oggi in Fratelli d’Italia mette tutto questo in dubbio, in fondo non ci credono neanche loro.

Per questo trovo abbastanza curioso che Fratelli d’Italia, invece di spiegare ai cittadini cosa vuole fare per Senigallia, scelga di costruire un caso su un tirocinio universitario di diciotto anni fa, e trovo ancora più curioso che lo faccia mentre il candidato sindaco Olivetti continua a tacere su questioni molto più concrete e molto più attuali, a partire dalle sue assenze su 14 delibere urbanistiche. Su questo sì che i cittadini avrebbero diritto a una risposta.

Il punto è che a due giorni dal voto, quando non si hanno argomenti sul presente e sul futuro della città, si prova a parlare d’altro. Il comunicato di Malerba conferma una cosa molto semplice: Olivetti di civico ha ormai ben poco. Rappresenta la solita destra pienamente politica, nervosa, in difficoltà, pronta a tutto pur di restare al potere. Questa è davvero la classe dirigente di cui l’attuale sindaco vorrebbe circondarsi per governare Senigallia? Davvero vogliamo permettere ai vari Malerba di prendere il timone dell’Amministrazione per altri cinque anni?

Io continuerò a fare esattamente il contrario. Continuerò a parlare di Senigallia, dei suoi problemi, delle sue possibilità, della necessità di voltare pagina dopo cinque anni di amministrazione debole, isolata e prigioniera della destra.

Se volete parlare di Senigallia, ci vediamo in città in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Se invece volete parlare dei miei tirocini, anche in questo caso potete parlarne con me, tanto non ho niente da nascondere, ma temo sia un argomento molto meno interessante.