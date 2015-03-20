“Se al posto dei fatti c’è la lista delle illusioni” – FOTO "Il caso emblematico della gestione dei rifiuti portuali di Senigallia"

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Magari oggi ci diranno che, grazie alla Giunta Olivetti, i treni arrivano in orario.

Sembra facile ingannare con la parola, è difficile ingannare con i fatti. Così ci riprova ancora l’assessore Campagnolo che – dopo quasi 6 anni di governo del nulla – ha impostato una campagna elettorale con la “lista delle illusioni“, il tentativo di illudere altri.

L’ultima uscita riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dal lavaggio delle carene delle imbarcazioni nell’area portuale di Senigallia.

Porto di Senigallia: area lavaggio carene

Ne ho già scritto più volte, da tempo, come sempre inascoltato dalla Giunta Olivetti, da sempre disinteressata al porto.

E dunque l’assessore uscente Campagnolo della Lega, tra gli altri interventi esistenti solo nella sua fantasia parla di “miglioramento della gestione ambientale e dei rifiuti”. Orbene il porto di Senigallia ancora non ha l’approvazione dalla Regione Marche del piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.L. 8 novembre 2021 n°197, essendo al momento il piano solo“predisposto”. La gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti dalla attività di lavaggio delle carene e delle conseguenti attività è stata effettuata, in modo improvvisato e non a norma,tra il finire del 2023 fino ad agosto 2025. Solamente in seguito, grazie ad una società di consulenza la gestione dei rifiuti è stata riportata nel rispetto le norme.

Ora le imbarcazioni – dopo essere state alate – vengono posizionate nell’area lavaggi su sostegni, le cosiddette “taccate”. Subito dopo inizia il lavaggio della carena con idropulitrice e viene prodotto un refluo che, in parte tramite canalette, viene condotto all’impianto di depurazione; solo dopo a trattamento avvenuto il refluo liquido risultante viene smaltito in mare. Contemporaneamente viene prodotto anche un altro rifiuto i cosiddetti “ciarripodi” (foto 1,2,3). Questi rifiuti speciali (cod. C.E.R.160305) dovrebbero essere smaltiti in impianto autorizzato, da un trasportatore iscritto all’albo dei Gestori ambientali. A questo punto chiedo all’assessore Campagnolo: ci spiega le modalità con cui avveniva prima dell’ agosto 2025 lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal lavaggio delle carene? Il nome dell’impianto a cui i rifiuti sono stati conferiti? Da chi è stato conferito?

E ancora: se la situazione in cui versavano tutte le canalette fino ad agosto 2025 è quella della foto 4, come faceva il refluoad arrivare all’impianto per essere trattato? Dove finiva?

Sarebbe gradita poi, una risposta anche sul perché i “ciarripodi”, vengono caricati sulla “carriola”, (foto 5) per portarli dove?

Il porto, importante risorsa per Senigallia, così come una corretta gestione ambientale, è di tutti di cittadini. E dunque tutti hanno diritto a sapere. So che non potranno esserci risposte chiare, perché la gestione del porto della Giunta Olivetti/Campagnolo è stata svogliata e incapace: solo ora se ne ricordano per tentare di raggranellare l’ultimo voto. Fatti e azioni però non si cancellano, e non è bene pensare che gli elettori senigalliesi siano sudditi beoti. Si strombazza a destra e a manca che si sono spesi 100.000.000 di €. per interventi vari e non si è stati capaci di spendere qualche euro per il porto.

Foto 1 foto2

Foto 3

Foto 4 canaletta area lavaggi

foto 5 carriola con rifiutidel lavaggio

Foto 6 questo è il modo in cui venivano stoccati i bidoni delle pitture (rifiuti pericolosi).

Ieri è uscita la sentenza del TAR Marche che respinge i ricorsi delle associazioni, pertanto l’unico modo che rimane per non avere il ponte “Brugola”o averne un altro è quello di cambiare il sindaco. Quindi occorre NON VOTARE OLIVETTI.

Per Senigallia queste votazioni sono come un secondo referendum.

Senigallia 20 maggio 2026

Un saluto a tutti i lettori.

Ing. Mauro Rognoli

candidato indipendente nella lista “Senigallia cambia, Cambia Senigallia – AVS.