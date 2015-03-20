“L’impegno da parte della Direzione Generale della AST Ancona sul tema delle Liste di Attesa è da sempre prioritario” L'azienda parla di "miglioramento del quadro della Regione Marche dei dati sulle liste d’attesa"

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Al miglioramento del quadro della Regione Marche dei dati sulle liste d’attesa, con il numero di assistiti più alto e il territorio più esteso della Regione, la AST di Ancona contribuisce in misura significativa.

Grazie al lavoro multisciplinare e multiprofessionale, coordinato dal gruppo aziendale dedicato alle liste di attesa, e con un programma di ottimizzazione e razionalizzazione dell’offerta e del completo utilizzo dei posti disponibili, la AST Ancona ha registrato un aumento di prestazioni erogate nel mese di aprile – rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – del 9,8%, pari a n. 4.033 prestazioni in più.

I posti non occupati, o che vengono disdetti dall’utente, vengono rimessi in circolo e resi disponibili al Cup Centrale.

Il gruppo liste di attesa si occupa di assegnare appuntamenti su posti che si liberano a seguito di disdette, utilizzando criteri quali priorità, quesiti diagnostici e territorialità.

Negli ultimi due anni, il gruppo si è man mano ampliato con nuovi componenti tra operatori amministrativi, dirigenti medici e operatori sanitari. Effettua attività di recall, di analisi dei dati, valutazione dell’appropriatezza e contatto con i prescrittori. Prenota una media di circa 150 prestazioni al giorno, indirizzando i pazienti nel percorso più appropriato e nella struttura più idonea fra quelle disponibili, per il tipo specifico di prestazione richiesta.

Inoltre tale lavoro viene effettuato in sinergia con gli altri Enti del SSR che insistono sul territorio della AST di Ancona (AOUM e INRCA). In riferimento alla DGRM n. 1 del 12 gennaio 2026, sono state attivate specifiche misure per il recupero delle prestazioni a favore dei pazienti in lista di attesa che non hanno trovato disponibilità alla prima chiamata al CUP. In particolare è stata programmata l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, con la creazione di specifiche agende gestite tramite la piattaforma CUP regionale, anche nelle giornate di sabato e domenica, con conseguente incremento dei volumi di attività. Le discipline maggiormente interessate da tutta l’attività sono rappresentate da: diagnostica per immagini, dermatologia, cardiologia, neurologia, ortopedia e pneumologia.

L’impegno da parte della Direzione Generale della AST Ancona sul tema delle Liste di Attesa è da sempre prioritario. La AST Ancona ha da subito istituito un gruppo interdisciplinare di professionisti, che lavora su questo fronte, in grande sinergia con il settore flussi informativi dell’ARS, sulla base dell’appropriatezza e della tutela della salute dei cittadini. Un ringraziamento va a tutti gli operatori che apportano quotidianamente il loro contributo a questo grande lavoro di squadra per rispondere ai bisogni di salute della popolazione.

Ast Ancona