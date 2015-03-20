Awed, Dadda e Dose a Senigallia Al Teatro La Fenice la terza stagione di Esperienze D.M

87 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo il travolgente successo delle prime due edizioni, sono tornati in tour gli amatissimi Awed, Dadda e Dose con la terza stagione di Esperienze D.M.

Il loro format, nato sul web come podcast e poi diventato un vero fenomeno live, prende vita in teatro con una formula coinvolgente e unica: leggere e commentare messaggi vocali e confessioni anonime inviate dal pubblico, spesso comiche, imbarazzanti o surreali. Il tutto in uno show che mescola comicità, improvvisazione e interazione diretta con gli spettatori. La forza di Esperienze DM sta nella spontaneità e nella complicità tra i tre protagonisti, amici nella vita e complici sul palco. Awed (Simone Paciello), youtuber, attore e personaggio televisivo, è noto per la sua ironia pungente e la grande empatia con il pubblico. Dadda (Daniel D’Addetta), Youtuber, cantante e ballerino, è l’anima più riflessiva e narrativa del trio, mentre Dose (Riccardo Dose), youtuber e speaker, aggiunge ritmo e provocazione con il suo stile diretto e dissacrante. Il pubblico diventa protagonista, la realtà si trasforma in spettacolo. E le risate sono assicurate. Uno show consigliato ai maggiori di 18 anni, da vivere tutto d’un fiato.

Il tour farà tappa venerdì 15 maggio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, sabato 16 maggio al Teatro La Fenice di Senigallia e domenica 17 maggio al Teatro delle Muse di Ancona. Tutti gli spettacoli, organizzati da Best Eventi, avranno inizio alle 21:00.

I biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne www.ticketone.it e alle biglietterie dei teatri.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it

Dagli

Organizzatori