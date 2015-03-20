Le Marche al Salone del Libro di Torino Da oggi 14 maggio l'edizione 2026 col solito stand regionale

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Si apre oggi 14 maggio la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 a cui la Regione Marche partecipa, come da tradizione, con un programma ricco di eventi e iniziative che mettono in luce il panorama culturale ed editoriale marchigiano.

Il tema ‘Tra cielo e terra. Le Marche a misura d’uomo’ è il claim di quest’anno che richiama la straordinaria scoperta della Basilica di Vitruvio, dove armonia è il concetto chiave inteso come dimensione di vita e forma concreta del territorio. Colline che scendono delicatamente verso l’Adriatico, borghi, città d’arte e paesaggi produttivi si amalgamano tra natura e architettura. Le Marche, tra cielo e terra, interpretano la misura come valore: equilibrio tra passato e futuro, tra identità e innovazione.

Dal 14 al 18 maggio, lo stand istituzionale allestito da Giunta e Consiglio regionale offre spazio ad una serie di appuntamenti del mondo della cultura e dell’editoria, presentazioni di libri e volumi, festival, momenti di condivisione e promozione culturale, proiezione di materiale audiovisivo e distribuzione di materiali informativi e culturali.

“La presenza ormai consolidata della Regione Marche alla kermesse internazionale del libro di Torino – dichiara il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – rappresenta un’importante occasione di valorizzazione della cultura marchigiana e del patrimonio editoriale del territorio. La partecipazione regionale dona visibilità agli autori, agli editori e alle tante e vivaci realtà culturali delle Marche all’interno di un contesto di grande rilevanza internazionale, oltre a rappresentare un momento di incontro e confronto fra gli operatori del settore, le istituzioni culturali e il grande pubblico”. Aggiunge il presidente Acquaroli: “Le Marche, la terra dove il pensiero di Vitruvio trova una suggestiva risonanza storica collegandola alle radici dell’architettura occidentale, si presentano di nuovo a Torino per raccontare le attività culturali e mostrare le novità editoriali marchigiane. E la Regione ha scelto di presentarsi all’evento culturale per eccellenza con questo titolo, ‘A misura d’uomo’ per rappresentare insieme eredità culturale e scelta contemporanea. È la dimensione dei centri storici, dei borghi, dei teatri, delle piazze e, allo stesso tempo, è la qualità della manifattura, la vitalità delle imprese creative, la forza di una comunità diffusa e coesa. Le Marche sono un territorio policentrico, una regione che sa coniugare bellezza, lavoro e qualità della vita, offrendo un modello di sviluppo fondato su proporzione, cultura e benessere”.

“Il Salone Internazionale del Libro di Torino – afferma il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui – rappresenta da sempre uno dei luoghi più importanti della cultura italiana, uno spazio nel quale i territori non si limitano a esporre libri, ma raccontano sé stessi, la propria storia, la propria identità, la propria visione del futuro. Il Consiglio regionale contribuisce a questa azione attraverso la presentazione di nove volumi della propria collana editoriale dei Quaderni del Consiglio capaci di condensare al loro interno memorie, paesaggi, città d’arte, borghi, spiritualità, saperi, manifattura e bellezza”. Il Salone del Libro di Torino sarà anche l’occasione per il battesimo dei ‘Nuovi Quaderni del Consiglio regionale delle Marche’, collana che, dopo trent’anni di attività, assumerà questa nuova denominazione.

Soggetti pubblici e privati, tra i quali numerosi editori marchigiani, sono ospiti dello stand delle Marche al Lingotto, di circa 120 metri quadrati di spazi espositivi al Padiglione 1, con una grafica dedicata a promuovere il territorio regionale anche sotto il profilo turistico. Oltre sessanta gli eventi e le iniziative in programma nello stand marchigiano a cui prenderanno parte editori, autori, associazioni e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni valorizzando l’immagine complessiva delle Marche.

Il Salone internazionale del Libro di Torino, al Lingotto Fiere, ospita ogni anno oltre mille marchi editoriali, dai grandi gruppi agli indipendenti, in un percorso espositivo di circa 150.000 mq. Dalla letteratura alla filosofia, dalla scienza all’arte, al Salone sono presenti personalità della cultura di rilievo globale. Il tema 2026 è ‘Il mondo salvato dai ragazzini’, la Grecia è il Paese ospite d’onore. Gli spazi si articolano in 70 sale per un programma che conta oltre 2.700 appuntamenti.