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Fano punta a diventare cocapoluogo provinciale

"Questa proposta serve a riconoscere e rafforzare il ruolo che il Comune di Fano già svolge nel territorio provinciale"

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Politica
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Massimo Olivetti candidato sindaco - Elezioni comunali Senigallia 2026

l sindaco Luca Serfilippi ha convocato per sabato 23 maggio, alle ore 11, un tavolo istituzionale con i consiglieri regionali eletti nella provincia di Pesaro e Urbino, dedicato al percorso per il riconoscimento di Fano come co-capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino.


L’incontro si inserisce nel percorso avviato dal Consiglio comunale di Fano, che ha approvato all’unanimità la mozione a sostegno del riconoscimento istituzionale della città, e fa seguito agli ultimi passaggi portati avanti dal sindaco, compreso il confronto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

L’obiettivo del tavolo è condividere con i rappresentanti del territorio in Consiglio regionale i contenuti e le motivazioni della proposta, così da promuovere una proposta di legge all’interno dell’Assemblea legislativa delle Marche.
“Ho ritenuto necessario convocare i consiglieri regionali eletti nella nostra provincia per dare forza al percorso di Fano co-capoluogo – sottolinea il sindaco Luca Serfilippi –. Questa proposta serve a riconoscere e rafforzare il ruolo che il Comune di Fano già svolge nel territorio provinciale: un ruolo demografico, economico, culturale, turistico e istituzionale che merita di trovare piena rappresentanza anche sul piano formale”.

“Vogliamo costruire un percorso serio, condiviso e istituzionale, capace di coinvolgere tutti i rappresentanti del territorio. Fano non chiede un titolo, ma il riconoscimento di una funzione che esercita già ogni giorno: per i cittadini, per le imprese, per il sistema dei servizi e per l’intera provincia”.

Comune di Fano

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 14 maggio, 2026 
alle ore 10:17
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