Avanza progetto di sviluppo e potenziamento del Polo Didattico VVF di Senigallia Sopralluogo istituzionale nella struttura dei Vigili del Fuoco con il Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco - FOTO

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Nella giornata di lunedì 11 maggio il Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco ha effettuato un sopralluogo presso il Polo Didattico dei Vigili del fuoco di Senigallia.

Alla visita hanno preso parte il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino, il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali VVF Emanuele Franculli accompagnato dal Vicedirettore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali VVF Antonio Giordano.

Ad accogliere la delegazione il Direttore Regionale VVF Marche Vincenzo Bennardo insieme ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco.

Dopo un breve sopralluogo alle strutture ed una visita al Polo Didattico VVF di Senigallia, si è tenuto un incontro operativo tra la delegazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel progetto di sviluppo e potenziamento del Polo Didattico VVF di Senigallia.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, delegati della Regione Marche, il Prefetto di Ancona, il Questore di Ancona, il Sindaco del Comune di Senigallia, rappresentanti dell’Agenzia del Demanio, dell’AST Ancona e della Fondazione Città di Senigallia.

Dalla Direzione Regionale Marche