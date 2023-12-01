Emergenza meteo, se ne parla ad Ancona Il 9 maggio una analisi di come gestirla

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I fenomeni atmosferici violenti rappresentano una grandissima criticità per i Comuni e gli effetti, oltre a causare danni a cose e persone talvolta in maniera tragica, hanno effetti sul tessuto socioeconomico locale e sul destino delle comunità.

Per questo Anci Marche e l’Università Politecnica delle Marche organizzano un incontro formativo e informativo per venerdì 8 maggio dalle ore 9 presso l’Aula Azzurra del Polo Universitario Alfredo Trifogli che prevede alcuni interventi per analizzare nel dettaglio le varie fasi dell’emergenza. L’obiettivo è fornire ai sindaci e agli amministratori, tecnici e dipendenti comunali, gli strumenti per una migliore comprensione delle criticità alle quali si può dover far fronte.

L’incontro sarà aperto dai saluti introduttivi del prof. Enrico Quagliarini, Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, di Marco Fioravanti, Presidente di Anci Marche e del prof. Gianluigi Mondaini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche.

Quindi il Prof. Gabriele Bernardini del DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura modererà gli interventi dei colleghi. Interverranno il Prof. Matteo Postacchini, DICEA-UNIVPM sul tema: “Quando fiumi e città si scontrano: modellazione dei processi alluvionali e impatti su strutture e persone”; Prof. Fabrizio Gara, DICEA-UNIVPM: “Rischio idraulico dei ponti: meccanismi di collasso, monitoraggio e innovazione nella ricerca”; Prof.ssa Gilda Ferrotti, DICEA-UNIVPM: “Dalla manutenzione all’emergenza: il ruolo strategico delle infrastrutture stradali nella gestione dei disastri”; il Prof. Gabriele Bernardini, DICEA-UNIVPM: “Il “fattore umano” nella gestione dell’emergenza alluvione: dalla creazione di scenari alla gestione e al training per l’evacuazione”; il Prof. Giovanni Marinelli, SIMAU-UNIVPM: “Tra alluvione e siccità: Resilienza e qualità dell’abitare nei piani urbanistici di nuova generazione. Metodi e strumenti”; Dr. Giuseppe Lelow, DISVA-UNIVPM: “Fiumi di parole: le chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 come fonte di intelligenza territoriale”; Ing. Valentina Tittarelli di Confindustria Ancona: “Dalla criticità alla gestione strutturata del territorio: una metodologia operativa per il rischio idrogeologico”. Seguiranno le conclusioni.

L’evento assegnerà crediti formativi all’Ordine dei Geologi e al Collegio Provinciale dei Geometri.