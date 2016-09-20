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Difesa del suolo e risorse idriche: assessore Consoli in visita al Consorzio Bonifica Marche

Incontri con vertici e professionisti nella sede maceratese e punto su attività di progettazione che il Consorzio presta per la Regione

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Roberto Paradisi candidato consigliere - Forza Italia - Elezioni comunali Senigallia 2026
Assessore Consoli in visita presso il Consorzio di Bonifica

L’assessore regionale alla Difesa del suolo e alle Risorse idriche, Tiziano Consoli, ha colto l’occasione del consueto tavolo tecnico programmatico fra Consorzio, direzione Protezione Civile e Genio Civile, per visitare la sede maceratese dell’ente e fare il punto sulle attività di progettazione che il Consorzio presta per la Regione.

Consoli è stato accolto in via Trento da Francesca Gironi, presidente del Consorzio e dall’ing. Maria De Filpo, direttore generale e ha avuto modo di incontrare le diverse figure professionali che quotidianamente seguono le principali funzioni consortili: manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore, gestione della risorsa irrigua, difesa del suolo e salvaguardia del territorio.

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