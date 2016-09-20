Lavori stradali a Senigallia, chiude di nuovo per quattro giorni un tratto di via Mercantini Verranno eseguiti rialzamento dei pozzetti e posa in opera di tappeto stradale tra fosso Sant'Angelo e Viale A. Garibaldi

281 Letture Cronaca

Dal 05/05/2026 al 08/05/2026 verranno eseguiti lavori di rialzamento dei pozzetti e posa in opera di tappeto stradale nel tratto di Via Mercantini compreso tra fosso Sant’Angelo e Viale A. Garibaldi.

Pertanto, con l’Ordinanza n°198 del 29/04/2026, verrà istituito il divieto di sosta e l’interdizione alla circolazione veicolare per tutto il tratto indicato, eccetto mezzi d’opera e di cantiere e di polizia e di soccorso.

Saranno istituiti il divieto di sosta e il divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, veicoli adibiti allo spazzamento stradale, raccolta differenziata rifiuti, consegna corrispondenza e pacchi, nelle seguenti vie:

– via Sardegna, da Via L’Aquila a Via Mercantini

– via Piemonte, da Via L’Aquila a Via Mercantini

– via Trento, da via Mercantini a via L’Aquila

– via Trieste, da via Amendola a via Mercantini

Le categorie di utenti sopra indicate potranno percorrere il tratto viario chiuso al traffico ordinario in entrambi i sensi di marcia;

In via L’Aquila, da via Trento a Via Piemonte, sarà inoltre invertito il senso di marcia rispetto a quello attuale.

Verrà disattivato l’impianto semaforico all’intersezione stradale tra Viale A. Garibaldi e Via Mercantini e il semaforo pedonale in corrispondenza dei relativi attraversamenti.