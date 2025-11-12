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Oncologia e salute mentale: professionisti marchigiani entrano in organismi nazionali

La Dr.ssa Berardi nel coordinamento dei Molecular Tumor Board. Il Dr. Vitali nel gruppo di lavoro per aggiornamento percorsi TSO

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Cronaca
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Giorgio Sartini candidato consigliere - Lega - Elezioni comunali Senigallia 2026
Rossana Berardi

“La Commissione Salute del Coordinamento delle Regioni italiane ha inserito due professionisti della sanità marchigiana in due importanti commissioni nazionali. Tra tante Regioni e altrettanti professionisti è un risultato importante per le Marche”.

Così l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro commenta l’esito della riunione dedicata alle nuove designazioni regionali negli organismi nazionali istituiti in ambito sanitario.

La dottoressa Rossana Berardi entrerà nel coordinamento nazionale dei Molecular Tumor Board, mentre lo psichiatra dottor Mario Vitali farà parte del gruppo di lavoro nazionale dedicato alla salute mentale e ai nuovi percorsi di trattamento sanitario obbligatorio. Le nomine rappresentano un riconoscimento alle competenze espresse dalla sanità marchigiana nei settori dell’oncologia di precisione e dell’organizzazione dei servizi di salute mentale.

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