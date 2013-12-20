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Primo Maggio: i segretari generali delle Marche di Cgil, Cisl e Uil a Matelica

In programma la manifestazione con lo slogan "Lavoro dignitoso"

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Manifestazione del Primo Maggio a Matelica

Sarà Matelica il cuore delle celebrazioni marchigiane del Primo Maggio 2026. In un contesto regionale che vedrà numerose iniziative diffuse su tutto il territorio, la manifestazione unitaria promossa da CGIL, CISL e UIL Marche rappresenterà il momento centrale e più rappresentativo della Festa dei Lavoratori nelle Marche con la presenza dei segretari generali delle Marche di Cgil, Giuseppe Santarelli, Cisl, Marco Ferracuti, e Uil, Claudia Mazzucchelli.

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