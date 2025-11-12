Il 17enne Edoardo Mancini tra i finalisti di “Le stelle di domani” Lo studente dell'istituto "Panzini" di Senigallia è atteso dalla finalissima prevista martedì 5 maggio a Brescia

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Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia: lo studente Edoardo Mancini è tra i 10 finalisti della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”, la competizione nazionale dedicata ai giovani talenti della cucina italiana, promossa da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi.

“Le Stelle di Domani” nasce con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le nuove generazioni della ristorazione, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale e formazione.

La competizione ha coinvolto studenti degli istituti alberghieri da tutta Italia, invitati a creare ricette ispirate alle quattro tendenze globali della cucina contemporanea individuate dal report annuale Future Menus di Unilever Food Solutions, nato dalla collaborazione di oltre 1.100 chef in 20 Paesi. Le tendenze sono: Street Food Urbano, Cucina senza Confini, Radici del Gusto, Cibo Esperienza.

Edoardo Mancini, 17 anni, si è distinto conquistando l’accesso alla finale con la ricetta “Coniglio in porchetta”, un piatto della tradizione marchigiana che reinterpreta in chiave contemporanea, unendo tecnica, gusto e creatività. La ricetta si inserisce nella tendenza “Cibo Esperienza”, che punta a coinvolgere tutti i sensi e a raccontare il territorio attraverso gusto, profumi e presentazione, trasformando ogni assaggio in un vero e proprio viaggio gastronomico.

La finale si terrà martedì 5 maggio 2026 a Brescia presso la sede di CAST – Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality, tra le più prestigiose scuole di cucina in Italia, dove Edoardo sfiderà altri 9 giovani chef nella reinterpretazione di un piatto assegnato, mettendo in campo tecnica, creatività e visione culinaria.

In palio per i primi 5 delle borse di studio CAST, per sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani talenti della ristorazione.

Le creazioni saranno valutate da una giuria composta da Rita Busalacchi, Pastry Chef e Docente CAST, Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions, Fabrizio Milione, Executive Chef Bonduelle Food Service, Fabrizio Rivaroli, Chef e Consulente, Marcello Zaccaria, Executive Chef Barilla for Professionals.

La finale sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 15.00 qui: Finale “Le Stelle di Domani 2026”

“Le Stelle di Domani” è un marchio registrato di Unilever.

A proposito di Unilever Food Solutions

Unilever Food Solutions (UFS) è la divisione Unilever dedicata alla ristorazione professionale, presente in oltre 70 paesi in tutto il mondo e supportata da un team di oltre 250 chef professionisti. Leader nel settore, UFS offre ingredienti innovativi e di alta qualità, insieme a servizi a valore aggiunto, pensati per migliorare l’attività nelle cucine professionali. Ogni giorno UFS collabora con chef e distributori per portare sul mercato soluzioni pratiche, gustose e sostenibili.

Grazie a marchi riconosciuti e apprezzati come Calvé, Carte D’Or Professional, Hellmann’s, Knorr Professional, Maille, Maizena, Pfanni, UFS si conferma un partner affidabile per le cucine professionali italiane, in grado di fornire prodotti e servizi creati dagli chef per gli chef.