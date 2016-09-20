Marche, nuovo corso di Accademia HModa per addetti alla produzione di calzature
Formazione e Lavoro: iniziativa presentata in Regione
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È stato presentato ad Ancona, nella sede della Regione Marche, il nuovo corso di formazione professionale, da poco avviato, per “Addetto alla Produzione in Serie di Calzature”, finanziato nell’ambito del PR Marche FSE Plus 2021/2027 con un investimento complessivo di 85.500 euro.
L’iniziativa rappresenta l’ultima edizione dei percorsi formativi finanziati dalla Regione Marche e realizzati da Accademia HModa, confermando un modello ormai consolidato di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo, finalizzato a sviluppare competenze altamente specializzate e favorire l’occupazione nel settore calzaturiero, uno dei comparti simbolo del Made in Marche.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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