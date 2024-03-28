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Senigallia Concerti 2025/26 - West Side Story - 9 maggio 2026

Assunzioni per le Ast di Fermo e Macerata

276 unità di personale

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Fuori dalle Mura
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La Giunta regionale ha approvato i nuovi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) relativi al fabbisogno di personale delle Aziende sanitarie territoriali (AST) di Fermo e Macerata per l’anno 2026, segnando un ulteriore passo nel rafforzamento del sistema sanitario regionale.

I provvedimenti prevedono un incremento complessivo significativo delle dotazioni organiche, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità assistenziale, ridurre le carenze strutturali e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In particolare, sono programmate 104 nuove assunzioni per l’AST di Fermo e 172 per l’AST di Macerata, per un totale di 276 unità di personale.

“I nuovi piani occupazionali appena approvati – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il sistema sanitario marchigiano. Con le nuove assunzioni si realizza un intervento che, pur non essendo risolutivo, costituisce un passo in avanti importante. In parte queste risorse andranno a coprire i pensionamenti previsti, ma soprattutto permetteranno di colmare posti rimasti scoperti nel tempo, rafforzando la capacità di risposta delle strutture sanitarie”.

Le nuove risorse riguarderanno in larga parte figure sanitarie – medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari – oltre a 29 unità di personale amministrativo, complessivamente per le due AST, contribuendo a rafforzare sia l’area clinica sia quella organizzativa.

Una quota delle assunzioni è destinata alla sostituzione del personale in uscita per pensionamento nel corso dell’anno, mentre una parte rilevante consentirà di coprire posti già previsti ma rimasti vacanti nel tempo, colmando così criticità storiche degli organici.

“Dai dati previsionali emerge infatti un incremento delle unità di personale in servizio in tutti i principali ruoli – aggiunge Calcinaro – con particolare riferimento all’area sanitaria e tecnica, a conferma della volontà della Regione di investire sul capitale umano come leva strategica per il miglioramento del sistema”.

Con l’approvazione dei PIAO 2026, la Regione Marche prosegue dunque nel percorso di potenziamento della sanità territoriale, puntando su programmazione, sostenibilità e valorizzazione delle professionalità.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Mercoledì 29 aprile, 2026 
alle ore 10:36
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