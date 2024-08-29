Le aperture della Pinacoteca Diocesana di Senigallia In occasione del 1° maggio e dei giorni di festa successivi

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In occasione della festività di venerdì 1° maggio, la Pinacoteca di Senigallia conferma l’apertura delle proprie sale espositive, offrendo a cittadini e turisti un’importante occasione di arricchimento culturale.

La struttura osserverà i consueti orari festivi, restando accessibile dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Come di consueto, l’ingresso sarà completamente gratuito.

L’apertura permetterà di ammirare la grande esposizione “Sulla via di Francesco. Un percorso d’arte e di luoghi per conoscere il Poverello”, mostra di punta della stagione culturale cittadina. L’esposizione, che ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e del Consiglio Regionale delle Marche, è stata ideata e curata dalle storiche dell’arte Elide Oro e Lorenza Zampa.

Il progetto espositivo nasce in concomitanza con l’Ottavo centenario dalla morte di San Francesco (1226-2026) e si propone di esplorare la figura del Santo d’Assisi attraverso un percorso a tappe. I visitatori potranno riscoprire gli episodi più significativi della sua vita: dalla profonda devozione a Cristo Crocifisso all’esperienza delle stimmate, fino al legame spirituale con Santa Chiara.

Il cuore della mostra è costituito da un ricco corpus di opere pittoriche e lignee,

selezionate con cura tra il patrimonio diocesano. Tra queste spiccano pezzi inediti o esposti dopo un lungo periodo di assenza, che offrono una prospettiva nuova sulla produzione artistica legata al francescanesimo nell’Anno Giubilare Francescano 2026.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà visitabile oltre venerdì 1 maggio anche sabato 2 e domenica 3 con i consueti orari 9-12/16-19 e con tutti i dettagli sull’apertura comunque facilmente consultabili sul sito www.diocesisenigallia.it e sulle pagine social della Pinacoteca (fb e ig).

ORARIO PINACOTECA PRIMAVERA E AUTUNNO

(Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre)

Sabato, Domenica e Festivi: ore 9 – 12 / 16 – 19

INGRESSO GRATUITO