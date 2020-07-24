EDRA Costruzioni: Senigallia si siede al tavolo della Scuola Internazionale di Legacoop Accanto a circa 30 realtà selezionate da tutta Italia per contribuire alla nascita di un progetto formativo di straordinaria ambizione

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Quando si parla di innovazione nel settore delle costruzioni, Senigallia non è più soltanto una bella città affacciata sull’Adriatico. È diventata, con discrezione ma con passo sicuro, qualcosa di più: un territorio che pensa, che sperimenta, che ospita realtà che costruiscono non soltanto edifici ma idee, visioni, modelli.

E lo dimostra una volta di più la presenza di EDRA Costruzioni Soc. Coop. al tavolo della prima sessione di co-progettazione della Scuola Internazionale di Legacoop, svoltasi a Roma presso la Sala Basevi della sede nazionale di Via Guattani.

Senigallia non è una metropoli. Non ha i grandi numeri delle capitali industriali del Nord né la visibilità mediatica dei centri urbani che dominano il dibattito economico nazionale. Eppure, in modo silenzioso e tenace, ha saputo esprimere una cultura d’impresa cooperativa di qualità autentica, capace di competere ad armi pari con realtà ben più blasonate. EDRA Costruzioni è, in questo senso, una delle espressioni più eloquenti di questa vocazione. Nata e cresciuta sul territorio, ha scelto di non accontentarsi del perimetro locale, investendo con intelligenza nell’innovazione tecnologica, nella transizione digitale e in una visione della sostenibilità che va ben oltre la retorica del momento. Una cooperativa che costruisce, sì, ma che soprattutto pensa a come si costruirà domani.

È questa identità profonda, questo modo di essere impresa radicato nella migliore tradizione cooperativa marchigiana, che ha portato EDRA a sedere accanto a circa trenta realtà selezionate da ogni angolo d’Italia per contribuire alla nascita di un progetto formativo di straordinaria ambizione. La Scuola Internazionale di Legacoop, fortemente ispirata dalla visione del Presidente Simone Gamberini, affidata alla guida del Direttore Nazionale Gianluigi Granero e della Coordinatrice Raffaella Curioni, si propone di formare le nuove classi dirigenti del movimento cooperativo italiano attraverso un percorso annuale, immersivo e residenziale, che intreccia sapere teorico, esperienza pratica e confronto con le realtà più evolute d’Europa e del mondo. Un progetto che guarda lontano, e che ha bisogno di voci autorevoli e genuine per nascere bene. Voci come quella di Senigallia.

Perché la città adriatica, in fondo, ha già qualcosa da insegnare. Chi conosce da vicino l’evoluzione del settore edilizio sa che certi approcci all’innovazione, certe sensibilità verso la qualità del costruire, certe intuizioni sui processi produttivi non sono nate nelle grandi città ma in contesti come il senigalliese, dove la dimensione umana dell’impresa ha permesso di sperimentare con più agilità e coraggio. EDRA Costruzioni è figlia di questo humus: lo porta nel DNA da più di mezzo secolo e lo trasferisce ogni giorno nel proprio modo di lavorare, di relazionarsi con i soci, di immaginare il futuro. Un futuro in cui Senigallia non è periferia, ma laboratorio.

A rappresentare la cooperativa in questo contesto romano è l’avv. Luca Antonietti, consigliere di EDRA, la cui presenza assume un significato che va ben oltre la semplice rappresentanza istituzionale. Portare un membro del consiglio di amministrazione a un tavolo di co-progettazione nazionale è un atto di responsabilità e di visione: significa che EDRA non considera questo percorso un appuntamento protocollare, ma un’occasione da vivere in prima persona, con la consapevolezza di chi sa di avere qualcosa di concreto e prezioso da offrire. È il segno di una governance matura, che guarda alla formazione non come a un costo ma come all’investimento più strategico che un’organizzazione possa fare su sé stessa e sul proprio futuro.

“La nostra presenza, in questa genesi cruciale, riflette la centralità strategica che la governance di EDRA attribuisce all’innovazione e alla crescita delle competenze delle future leadership cooperative”, dichiara l’avv. Antonietti al termine dei lavori. “Siamo convinti che solo attraverso un dialogo continuo e una condivisione di buone pratiche possiamo contribuire a costruire un movimento cooperativo sempre più solido e all’avanguardia, in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro”. Non parole di circostanza, ma l’eco autentico di una cultura aziendale che a Senigallia si è costruita nel tempo, mattone dopo mattone, scelta dopo scelta. Nel caso specifico di EDRA Costruzioni, deve essere riconosciuto, con gratitudine e onestà, che momenti come questi si devono al lavoro paziente e illuminato di Legacoop Marche. Una realtà che, negli anni, ha saputo accompagnare le cooperative del territorio in un percorso di crescita culturale e strategica capace di proiettarle su scala nazionale. È grazie a questa rete, a questa visione condivisa, che Senigallia può permettersi – oggi – il lusso di guardare Roma non come a una meta lontana ma come a un palcoscenico familiare, dove portare la propria identità e il proprio contributo.

Nel corso della giornata, inaugurata dal Presidente Simone Gamberini, i lavori si sono articolati in una prima fase di presentazione degli obiettivi e degli ambiti tematici della Scuola, seguita da focus group coordinati dai direttori di settore. Riportata con sapienza dal Direttore Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia, la voce di EDRA Costruzioni ha trovato il suo spazio in una cornice operativa pienamente collegiale e democratica.

Quella di martedì 28 aprile 2026 è stata soltanto la prima tappa di un cammino che accompagnerà la nascita della Scuola Internazionale di Legacoop. EDRA Costruzioni sarà parte attiva e convinta di questo percorso, portando la voce della propria comunità, l’esperienza del proprio territorio e la passione per un’idea di cooperazione che sa guardare avanti senza perdere di vista le proprie origini.

Come insegnava Seneca, “non per scholam, sed pro vita discimus”: non si studia per la scuola, ma per la vita. Ed è precisamente questo spirito — quello di una formazione che non si esaurisce nelle aule ma si compie nel mondo reale, nei cantieri, nelle comunità, nelle sfide di ogni giorno — che EDRA Costruzioni porta a Roma, come contributo valoriale autentico e come resiliente promessa per il futuro.