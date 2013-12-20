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Siglato l’accordo relativo allo sviluppo della filiera del “Legno Arredo” marchigiano

In occasione del Salone del Mobile di Milano

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Gabriele Cameruccio candidato consigliere - Senigallia al Centro - Elezioni comunali Senigallia 2026
Accordo sul "Legno Arredo" marchigiano

Rafforzare la competitività, sostenere l’innovazione e accompagnare le imprese della filiera verso i mercati internazionali: è questo l’obiettivo dell’Accordo Quadro siglato giovedì 23 aprile da Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche, in occasione della visita istituzionale che, su invito di FederlegnoArredo, si è svolta al Salone del Mobile.Milano.

Presentato dai firmatari – l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Marche Giacomo Bugaro, il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin e il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali – al pubblico, insieme a una delegazione di imprenditori marchigiani, l’Accordo rappresenta uno strumento strategico di politica industriale regionale, volto a sostenere la filiera Legno-Arredo, uno dei settori identitari e a maggiore vocazione internazionale della regione.

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Regione Marche
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Pubblicato Venerdì 1 maggio, 2026 
alle ore 2:00
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