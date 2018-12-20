Sanità, Romano: “Difesa dell’ospedale e voce ai cittadini: apriamo una nuova stagione di confronto alla pari con la Regione” Il candidato sindaco di Senigallia: "un coordinamento forte con gli enti regionali"

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“Per difendere il diritto alla salute dei senigalliesi serve una nuova stagione di dialogo con la Regione Marche.

Un confronto costante e serio, ma condotto alla pari, senza quella subalternità alle esigenze politiche del centrodestra che abbiamo visto negli ultimi anni”, dichiara Dario Romano. “Rivendicare il completamento della palazzina delle emergenze e la stabilizzazione del personale è un atto di responsabilità verso la città. Basta con la logica dei medici a gettone: servono professionisti stabili che investano sul nostro ospedale”.

Per Romano, il potenziamento dei servizi deve uscire dai reparti e coinvolgere direttamente la comunità attraverso una sanità che torni sotto casa, nei quartieri e nelle frazioni. In questo contesto, l’amministrazione promuoverà l’uso della telemedicina per i controlli a domicilio e pretenderà che la Casa di Comunità diventi un presidio operativo capace di decongestionare concretamente il Pronto Soccorso.

La proposta si arricchisce inoltre di un fondamentale pilastro di partecipazione democratica: l’istituzione di un organismo regolamentato per dare voce al personale, ai sindacati, alle associazioni dei cittadini e ai comitati. Questo strumento sarà il fulcro per monitorare la qualità dei servizi, segnalare le carenze e proporre soluzioni direttamente alla Giunta e al Consiglio, garantendo un controllo sociale costante sull’operato sanitario.

“Il nostro obiettivo è chiaro: un coordinamento forte con gli enti regionali per garantire risposte rapide e tecnologiche. Senigallia non deve più adattarsi a decisioni calate dall’alto, ma tornare a essere protagonista delle proprie scelte di cura, dando forza e rappresentanza istituzionale a chi vive il territorio ogni giorno”, conclude Romano.