Piero Casucci non è più l’allenatore del Trecastelli Il grazie della società al tecnico che l'ha condotta, per la prima volta, in Prima Categoria

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Campionato non vinto ma stravinto, con un vantaggio ampio sulla seconda e nessuna sconfitta – unica squadra di tutte le Marche in Seconda Categoria – più la vittoria in Coppa Marche, con l’unico, piccolo, sapore di amarezza per il mancato tris in seguito all’eliminazione, ai rigori, nella semifinale per il platonico titolo regionale.



Per la Trecastelli Polisportiva è stata una stagione trionfale, ma ora si cambia: la società ha infatti annunciato ieri 3 giugno che al termine di questa stagione Piero Casucci non sarà più l’allenatore del club che ha contribuito a portare, per la prima volta, in Prima Categoria.

«La società desidera esprimere il più profondo e sincero ringraziamento a mister Casucci ed al vice allenatore Paolo Paganucci per il lavoro svolto. Il percorso affrontato insieme ha permesso di raggiungere il traguardo tanto sognato della vittoria del campionato di Seconda Categoria girone B, risultato impreziosito dallo storico trionfo anche nella Coppa Marche di Seconda Categoria – sottolinea il club – Il nome di Piero Casucci rimarrà indissolubilmente legato a una delle pagine più gloriose e vincenti della storia di questo club. La smisurata passione e l’ineccepibile professionalità sono stati elementi fondamentali per il raggiungimento di traguardi che resteranno per sempre nel cuore della dirigenza, dei giocatori e di tutti i nostri sostenitori».

La Trecastelli Polisportiva aggiunge gli auguri a Casucci per il suo futuro professionale: atteso in tempi piuttosto rapidi il nome del successore che siederà in panchina nel primo torneo di Prima Categoria.