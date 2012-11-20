“Concertone alla Woodstock” con ‘Pesaro Live Park‘ E non poteva certo mancare BeatleSenigallia

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Domenica 31 maggio 2026: nella splendida cornice del ‘Parco Miralfiore’ si è svolto un vero e proprio “Concertone alla Woodstock” con ‘Pesaro Live Park‘, all’interno della ‘Fiera Regionale del Riuso’, con protagonista ‘BeatleSenigallia in the Park’ (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista, Paolo Molinelli voce narrante).



La ‘Fiera Regionale del Riuso’, giunta alla 11a edizione, è stata organizzata al Parco Miralfiore di Pesaro dalle Onlus Gulliver ed Utopia odv, con l’aiuto della ProLoco di Candelara e della Protezione Civile di Pesaro, il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Pesaro.

Dopo l’introduzione del Presidente di Utopia Alex Bernacchia, presenti Andrea Boccanera, Elisabetta Longhi ed il prezioso lavoro del fonico Daniele Stefanelli, il pubblico ha potuto ascoltare le bellissime canzoni dei Beatles con aneddoti, curiosità, approfondimenti culturali, storici e musicali.

E poi il “fuori programma”, un bambino, Alessandro, chiede con tanto desiderio una canzone non inserita in scaletta, Yellow Submarine, e, prontamente accontentato, si è divertito molto a cantarla e ballarla sul prato col papà e le sorelline.

Come, dire… giovani Fans crescono, Beatles Forever!

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia