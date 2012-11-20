XXVI edizione dei Ludi Latini, i vincitori a Senigallia La manifestazione, promossa dal Liceo Enrico Medi e dall’Associazione Culturale Sena Nova, è dedicata alla memoria di Alberto Petrolati, brillante ricercatore prematuramente scomparso

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Si è svolta sabato 23 maggio, presso l’Aula Magna “Carlo Urbani” del Liceo Statale Enrico Medi di Senigallia, la cerimonia di premiazione della XXVI edizione dei Ludi Latini, il prestigioso certamen dedicato alla lingua e alla cultura latina e rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte dei Licei Classici e Scientifici delle Marche.

La manifestazione, promossa dal Liceo Enrico Medi e dall’Associazione Culturale Sena Nova, è dedicata alla memoria di Alberto Petrolati, brillante ricercatore prematuramente scomparso, e rappresenta da oltre un quarto di secolo un importante momento di incontro, confronto e valorizzazione degli studi umanistici.

Alla cerimonia hanno preso parte il prof. Lorenzo Savini, Dirigente Scolastico del Liceo Enrico Medi, dott. Marco Pettinari, Presidente dell’Associazione Sena Nova, il dott. Giancarlo Mariani, amico della famiglia Petrolati, la prof.ssa Liuba Orlandoni, familiare di Alberto Petrolati, la dott.ssa Paola Petrini, Presidente della BCC di Ostra e Morro d’Alba, Alessandro Nardini e Laura Mainero, rispettivamente figlio e moglie del professor Camillo Nardini, insieme alle professoresse Simonetta Mengarelli e Laura Burzatta.

Ospite d’onore della mattinata è stato il professor Diego Poli, docente emerito di Glottologia e Linguistica Generale dell’Università di Macerata, che ha tenuto la conferenza dal titolo “Il bello come linguaggio della luce nella cultura dell’Occidente”. Un intervento di grande spessore culturale che ha accompagnato studenti e docenti in una riflessione sul concetto di bellezza nella tradizione occidentale, evidenziandone le radici etimologiche, simboliche e filosofiche.

Il tema scelto per l’edizione 2026 dei Ludi Latini, “Dov’è la bellezza?”, ha preso spunto da un passo del De Inventione di Cicerone e dalle riflessioni dello scrittore Patrizio Barbaro, invitando i partecipanti a confrontarsi con una delle domande più profonde e universali della cultura umana.

L’edizione di quest’anno ha assunto inoltre un significato particolarmente emozionante poiché è stata dedicata al ricordo del professor Camillo Nardini, ideatore e storico sostenitore del certamen insieme all’Associazione Sena Nova. Per l’occasione è stato istituito il Premio “Camillo Nardini”, destinato al miglior commento in lingua italiana, quale testimonianza concreta della gratitudine verso una figura che ha contribuito in maniera determinante alla crescita e al prestigio dei Ludi Latini nel panorama scolastico regionale.

Al termine della cerimonia sono stati proclamati i vincitori della XXVI edizione:

1° Premio

Marta Malaigia – Classe 5ª A Liceo Classico IIS “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche

2° Premio

Giulia Palazzesi – Classe 4ª A Liceo Classico IIS “Varano Antinori” di Camerino

3° Premio

Daniele Mureni – Classe 5ª B Liceo Classico “Caro-Preziotti-Licini” di Fermo

Premio “Camillo Nardini” per il miglior commento

Jacopo Morroni – Classe 4ª B Liceo Classico “Corridoni-Campana” di Osimo

Sono state inoltre assegnate menzioni di merito a Giovanni Angelucci, Veronica Diletta Bassetti, Edoardo Contri, Edoardo Garbuglia, Miranda Marchetti, Marco Petruzzelli e Greta Santamarianova, distintisi per la qualità delle prove svolte.

Un ringraziamento particolare va alle docenti referenti del progetto Anna Annibali, Giuseppina D’Anna, Giusi Gaggini, Roberta Repaci e Laura Vichi, che con impegno e dedizione hanno curato l’organizzazione dell’iniziativa.

Anche questa ventiseiesima edizione ha confermato il valore dei Ludi Latini come occasione privilegiata per promuovere la conoscenza della civiltà classica e per ricordare come lo studio del latino continui ancora oggi a rappresentare uno strumento prezioso per sviluppare capacità critiche, rigore metodologico e consapevolezza delle radici culturali dell’Europa.