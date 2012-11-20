Anche il Comune di Senigallia aderisce al progetto “Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune” Attività al via da 15 giugno 2026 per tre settimane. Coinvolti 30 ragazzi e ragazze. Attivate 3 squadre

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Sta per ripartire progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile “Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il

bene comune”, alla quinta edizione.

Il progetto è finanziato dalla Regione Marche Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e a livello organizzativo e logistico è affidato alla gestione del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) Marche ETS.

Anche il Comune di Senigallia ha aderito al progetto. Le attività partiranno in data 15 giugno 2026 coinvolgendo tre squadre di ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per tre settimane.

Con loro anche i tutor, giovani dai 21 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre.

I ragazzi e le ragazze si “sporcheranno le mani” per rendere più belli i loro territori e per la cura del

bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del “fare insieme” recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello

manuale e artigianale. Ogni gruppo di giovani sarà seguito in tutte le operazioni da volontari

“maestri d’arte” chiamati handyman, proprio per trasmettere loro le competenze tecniche e

artigianali necessarie.

Nel dettaglio le attività nel Comune di Senigallia si svolgeranno presso il sottopasso via Perilli e in continuità con le attività dello scorso anno riguarderanno la tinteggiatura e la creazione di un disegno in collaborazione con l’associazione Lapsus.

A ciascun partecipante viene consegnato a riconoscimento dell’impegno profuso un ‘buono fatica’

settimanale del valore di 75 euro (150 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento,

libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

Contatti e iscrizioni:

Iscrizioni dal sito ufficiale https://cistoaffarefatica.it/ indicando le settimane in cui sei disponibile a partecipare al progetto.

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