Nuove proposte da Caritas Senigallia a Roncitelli e Pesaro per i benificiari SAI Il Sistema Accoglienza Integrazione offre opportunità per una maggiore integrazione nel territorio

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Uno dei principali passi, ma spesso anche uno dei più complicati, per una persona straniera accolta in un nuovo Paese è integrarsi e vivere il territorio, la comunità, le tradizioni.

Il SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Senigallia, gestito da Fondazione Caritas, negli ultimi tempi sta lavorando proprio su questo fronte, per favorire un inserimento ancora più concreto e tangibile dei beneficiari accolti nel progetto e permettere loro di costruirsi il proprio futuro con solidità, diventando indipendenti e capaci di affrontare le sfide della quotidianità.

La mattinata di venerdì scorso, 10 aprile, alcuni beneficiari insieme alle loro famiglie hanno passeggiato per le strade di campagna di Roncitelli accompagnati da Niki Morganti, guida ambientale escursionistica, che ha raccontato storia e tradizioni della collina e illustrato piante e fiori selvatici. Insieme ai beneficiari anche gli operatori Caritas si sono uniti all’escursione alla scoperta di una delle frazioni più caratteristiche di Senigallia, tra ginestre, olivi e casolari storici. La camminata fa parte di un programma più ampio di apertura alla vita del territorio e alla comunità che accoglie, per dare slancio alla costruzione di ponti e relazioni.

Altro proposito in corso per il SAI di Senigallia è la messa in comunicazione dei progetti di accoglienza esistenti nelle Marche: per questo martedì pomeriggio (14 aprile 2026 ndr) alcuni beneficiari del SAI di Senigallia andranno in visita a Pesaro. Partenza in treno per incontrare altri beneficiari dei due SAI di Pesaro e recarsi, tutti insieme, a visitare i principali musei della città. In particolare la gita pesarese prevede tappa ai Musei Civici e alla Sonosfera, entrambi a Palazzo Mosca, a Casa Rossini, alla Domus di via dell’Abbondanza, infine al Duomo e ai suoi mosaici.

Sarà un pomeriggio di avvicinamento al territorio in senso più ampio, ovviamente, ma anche di scambio culturale e di opportunità di nuovi legami, che possano rafforzare il senso di appartenenza e di coesione sociale.